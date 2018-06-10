عصير البصل واستخدامات جديدة جدا

هل تعلمين أن عصير البصل يساعد على تحفيز فروة رأسك بينما يغذيها ويعزز الدورة الدموية، مما سوف يساعدك في معالجة أي مشاكل في فروة الرأس مع ضمان نمو شعرك بشكل أسرع وأسرع، فنمو وتطويل شعرك هو مهمة واحدة طويلة للغاية في ذلك. خاصة عند حسان مقدار الوقت الذي يستغرقه نمو شعرك، والأطراف التي لا يمكنك تجنبها، ولكن من الصعب مقاومة الرغبة في الاستسلام، إن نمو شعرك يتطلب الكثير من الصبر، ولكن ليس بالضرورة أن يكون بطيئًا بشكل مؤلم، لذلك يمكن أن يساعد استخدام مكونات محفزة للنمو مثل البصل في تعزيز معدل نمو شعرك مع إضافة الحجم أيضًا، فدعينا ننظر إلى السؤال الاهم كيف يساعد البصل بالضبط شعرك!!!

اولا فوائد عصير البصل لنمو الشعر:

يعد استخدام عصير البصل طريقة مؤكدة لزيادة نمو الشعر وتعزيز نمو الشعر، فلقد حصل عصير البصل لنمو الشعر على تعليقات رائعة عبر الإنترنت من المستخدمين مع ملاحظة قبل وبعد النتائج. واليك سيدتي بعض الأسباب المحتملة وراء ما يجعل هذا المكون فعالاً للغاية:

ـ عصير البصل يساعد على تحسين نمو الشعر عن طريق رفع مستوى مضاد إنزيم مضادات الأكسدة. يساعد هذا الإنزيم على تحلل بيروكسيد الهيدروجين ، مما يحسن دورة نمو الشعر.

ـ يساعد على تغذية بصيلات الشعر الخاصة بك بمحتواها الغني من الكبريت. الكبريت ضروري لتجديد بصيلات شعرك.

ـ يساعد محتوى الكبريت الغني أيضًا على تقليل ترقق الشعر وكسره.

ـ المواد المضادة للاكسدة تساعد على عكس الشيب المبكر والتأخير الشيب.

ـ تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا الغنية للبصل في الحفاظ على فروة رأسك صحية وخالية من العدوى، مما يعزز نمو الشعر دون عوائق. هذه الخصائص نفسها تساعد أيضا في السيطرة على قشرة الرأس.

ـ عصير البصل يحفز فروة رأسك ويحسن الدورة الدموية، وينتج عنها بصيلات ذات تغذية جيدة.

ثانيا طريقة الاستخدام سوف تحتاجين الى :

• 1 ملعقة طعام بصل عصير

• وسادة القطن

وقت الإعداد: 2 دقيقة

وقت العلاج: 15 دقيقة – 1 ساعة

الطريقة:

1. تشبع قطعة من القطن مع عصير البصل.

2. استخدمي وسادة القطن المشبعة لملء فروة رأسك مع عصير البصل.

3. بمجرد تغطية فروة رأسك بالكامل، قومي بتدليك فروة رأسك لبضع دقائق.

4. اترك العصير لمدة 15 دقيقة إلى ساعة.

5. اغسل شعرك بشامبو معتدل، ثم تكرر هذه الطريقة كل شهر للحصول على نتائج مذهلة.