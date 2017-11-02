عصير قصب السكر يخلصك من السمنة

يعتبر مشروب قصب السكر من المشروبات اللذيذة، كما يُعدّ من الأغذية المفيدة والأساسية لصحة الإنسان والتي تساهم بشكل مباشر في خسارة الوزن والوصول إلى الرشاقة المطلوبة، لأنه يمنح الشعور بالشبع، كما أنه يحتوي على عدد منخفض جداً من السعرات الحرارية.
يعتبر عصير قصب السكر من المشروبات الضرورية والفعالة لتقوية جسم الإنسان لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل مجموعة فيتامين B، إضافة الى فيتامينات A وC ومضادات الأكسدة الضرورية التي يحتاج إليها الجسم.
كما أن قصب السكر يتميز بغناه بالعديد من المعادن مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم، المنغنيز، الحديد، الكروم، والفسفور، إضافة إلى الأحماض الأمينية التي تساعد في نمو العضلات وعمل الإنزيمات المختلفة.
عصير قصب السكر وعلاقته بخسارة الوزن
- يعزز عصير قصب السكر عملية حرق الدهون وعمليات الأيض في الجسم، كما أنه يساعد في بناء العضلات لاحتوائه على أحماض أمينية أساسية لعمليات النمو المختلفة.
- عصير القصب سهل وسريع الامتصاص ويفيد في حالات النحافة لأنه يحارب الإمساك ويزيد من إفراز البول ما يؤدي إلى تنقية الجسم وطرد المزيد من السموم.
- تناول عصير قصب السكر بشكل يومي ضروري لخسارة الوزن بفعالية، فهو مثالي لتحقيق حلم نحافة الجسم لا سيما في مناطق البطن والأرداف.
- قصب السكر غني بالكالسيوم ما يساهم في تصغير حجم الخلايا الدهنية وزيادة معدل حرق الدهون الضارة في الجسم.
- يخفض عصير قصب السكر الكولسترول الضار في الجسم ويقلل بالتالي من خطر الإصابة بأمراض القلب.
- شرب عصير قصب السكر يمنح الإنسان القدرة على التحمّل والتمتع بالراحة النفسية والهدوء، وذلك لأن المواد السكرية الموجودة فيه تعمل على زيادة تكوين المادة الطبيعية المهدئة في الجسم.