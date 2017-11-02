عصير قصب السكر يخلصك من السمنة

يعتبر مشروب قصب السكر من المشروبات اللذيذة، كما يُعدّ من الأغذية المفيدة والأساسية لصحة الإنسان والتي تساهم بشكل مباشر في خسارة الوزن والوصول إلى الرشاقة المطلوبة، لأنه يمنح الشعور بالشبع، كما أنه يحتوي على عدد منخفض جداً من السعرات الحرارية.

يعتبر عصير قصب السكر من المشروبات الضرورية والفعالة لتقوية جسم الإنسان لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل مجموعة فيتامين B، إضافة الى فيتامينات A وC ومضادات الأكسدة الضرورية التي يحتاج إليها الجسم.

كما أن قصب السكر يتميز بغناه بالعديد من المعادن مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم، المنغنيز، الحديد، الكروم، والفسفور، إضافة إلى الأحماض الأمينية التي تساعد في نمو العضلات وعمل الإنزيمات المختلفة.

عصير قصب السكر وعلاقته بخسارة الوزن