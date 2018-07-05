عطرك.. عنوانك

إن العطر ذلك الشذى الخفي الذي يتسلل إلينا ليترك أثرا وانطباعا يعكس كثيرا من شخصية صاحبه يعد أحد الأدوات الهامة المكملة للأناقة والطلة النهائية، والذي يترك حضورا وأثرا في نفوس كل ما نقابلهم، وبقدر اهتمامك وتقديرك سيدتي لقيمة هذا المكمل الهام بقدر قوة الأثر الذي تتركينه في النفوس.

إن عطرك هو عنوان لشخصيتك يعكس مدى جاذبيتك واهتمامك بالتفاصيل، وذكائك في انتقاء عطرك الخاص يعكس بكل تأكيد ذكائك في اختياراتك الأخرى في الحياة.

وكما أن لكل مناسبة أزياؤها الخاصة بها، فإن لكل مناسبة ووقت عطره الخاص به، بل إن الأمر يتعدى ذلك أيضا، فلكل فصل ولكل حالة نفسية تمرين بها عطرها الملائم لها، فهناك العطور الصيفية الخفيفة التي توضع غالبا في فترات الصباح وتكون غالبا بشذي الفاكهة والزهور الخفيفة أما عطور الشتاء تكون أكثر دفئا وقوة تميل للأخشاب والصندل والبهارات والفانيليا.

ولكن يبقي لكل امرأة عطرها الخاص التي تشعر حين تضعه بأنه صنع من أجلها، وأنه لا يلائم امرأة أخرى مهما جربت من عطور أخرى، تماما كبصمة الإصبع ولكي تتعرفي على عطرك المميز بكل سهولة راقبي مشاعرك التي ترافقك بوضع هذا العطر ومدى عبارات الإطراء والإعجاب والأسئلة التي سوف تتلقينها ممن حولك حين تضعيه.

إن فن اختيار العطور يحتاج لخبرة ودراسة متأنية، لأنك حين تقدمين على شراء عطر ما فأنت تبحثين عن اقتناء شيء مميز وثمين تماما كصاحبته، وإليك بعض النصائح التي قد تعينك على ذلك:

لا تشتري العطر من المرة الأولى لتجربته

نعم سيدتي فالتجربة الأولى للعطر وأنت داخل المحل لا تكفي أبدا لإطلاق حكم صائب على مدى ملائمته لك، ولأن العطور اليوم أصبحت باهظة الثمن فلا تلقي بمالك مباشرة من المرة الأولى وخططي مسبقا لشراء العطر بتجربته واختبار مدى ثباته ومدى ملائمته لك.

لا تصدقي كلام الباعة

فغالبا ما يروج كل بائع للماركة التجارية التي يسوق لها بغض النظر عن مدى الثبات الحقيقي للعطر فلا تنبهري بما يعرضه عليك البائع وتنساقي لكلامهم.

لا تركضي خلف الجديد وابحثي عن الملائم

فغالبا تنبهر النساء بكل جديد في عالم العطور خاصة حين تكون عاشقة لعطور ماركة بعينها فتثق بكل ما يقدمونه وتتفاجئ بأن الجديد الذي قدموه غير ملائم لها.

اعط نفسك الوقت الكافي للاختيار

فكما أننا نقضي ساعات طويلة للبحث عن مطلبنا من ملابس وأحذية وحقائب تتطلب منا الذهاب لأكثر من مكان وتحري الأجمل والأنسب، فعليك سيدتي تنفيذ السياسة ذاتها حين تقرري شراء عطرك الجديد يمكنك البحث في أكثر من مكان لتصلي لمبتغاكي.