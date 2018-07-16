عطرك يكسبك وظيفة جديدة!!

هل تعلم أن ما تضعه من عطر عند استعدادك للذهاب لإجراء مقابلة لوظيفة جديدة يلعب دوراً مهماً في التأثير على من يقابلك وقبولك في العمل، هذا ما أكدته أحدث الدراسات فقد توصلت إلى أن الروائح لها قدرة في التأثير على من حولك وانطباعهم عنك، وأنها تعكس شخصيتك.

فالعطور معروفة منذ القدم بأنها عنوان لشخصية الرجل أو المرأة، واختيار العطر المناسب للشخصية يجعل الشخص مميزاً به، ويلعب دوراً في مدى قبول الآخرين أو رفضهم له، لنتعرف فيما يلي على كيفية اختيار أفضل عطر يترجم شخصيتك سواءً كنت امرأة أو رجل.

تصنيف العطور

• العطور الزيتية: وهي تلك العطور التي يتم صناعتها من النباتات وعصارة الأزهار، وهي تعتبر العطور الأكثر نقاءً وتركيزاً، وتأتي على شكل أمبولات صغيرة، مثل دهن العود والمسك، وغيرها.

• العطور المائية، وتعتبر هي تلك العطور التي يتم صناعتها من خليط من زيت العطر مع كمية من الكحول بنسب معينة.

• العطور الصلبة، وهي العطور التي تتخذ الشكل الصلب، وتكون ناجمة عن خلط زيت العطر مع كمية من الشمع المعدّل.

• البخور، وهي تلك العطور التي تكون على شكل أغصان أشجار عطرية، ويتم إشعالها لإخراج الرائحة الذكية منها .

كيفية اختيار العطر المناسب للعمل

• من المهم عند الخروج في الصباح وتحديداً عند الذهاب للعمل أو إجراء مقابلة عمل وضع عطريكون مائياً حتى لا يكون ثقيلاً.

• عند اختيار العطر المناسب عليك معرفة نوع البشرة، سواء كانت البشرة عادية أو دهنية، أو جافة، فالعطور التي تتناسب مع البشرة الدهنية من المهم أن تكون ذات تركيز عال، لأن البشرة الدهنية تتشرب العطور سريعاً، أما البشرة الجافة فيمكن اختيار العطر الخفيف لها.

• اختر العطر بحسب الفصل الذي يكون ففصول السنة تلعب دوراً كبيراً في اختيار الروائح العطرية، ففي أيام الشتاء الباردة اختر العطور ذات التركيبة الزيتية وفي الصيف انتقي الخفيفة برائحة الزهور

• أكثر العطور التي تترك انطباعاً مميزاً عنك تلك التي تحمل قاعدة ترتكز على الفانيليا

• يناسب المرأة العاملة العطور الزهرية الهادئة، والتي تعمل على التحسين من الحالة المزاجية وراحة أعصابها، في حين على الرجل اختيار عطور مائية تتناسب مع أجواء العمل.

• يُفضل اختيار المرأة للروائح المنعشة التي توحي بالشخصية المرحة والمفعمة بالطاقة، وكذلك العطور ذات الطابع الشرقي فهي تعكس أنك شخصيةٌ مرنة، وقادرة على التحكم في الوقت ذاته.