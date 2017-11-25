عفاف شعيب “فوق السحاب” بشخصية جديدة

بعد غياب، تستعد الفنانة عفاف شعيب لبدء تصوير المشاهد الخاصّة بها في مسلسل “فوق السحاب”.

بعدما تعاقدت الممثلة القديرة عفاف شعيب رسمياً على الانضمام لأسرة مسلسل “فوق السحاب”، المقرر عرضه في خلال السباق الرمضاني المقبل 2018، من بطولة النجم هاني سلامة وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز، ستبدأ الأسبوع المقبل في تصوير مشاهدها.

وقالت شعيب في تصريحات صحفية أنها وافقت على المشاركة في المسلسل نظراً لتوافر جميع مفردات النجاح سواء من منتج كبير مثل تامر مرسي أو سيناريو قوي كتبه السيناريست حسان دهشان أو مخرج مميز كرؤوف عبد العزيز الذي يهتم جداً بكل تفاصيل الممثل وقادر على توظيفه بشكل سليم.

فضلاً عن أنّ لدية رؤية درامية وبصرية مختلفه لكونه مدير تصوير استطاع في رمضان الماضي تقديم العديد من الفنانين بشكل جديد ومختلف من خلال مسلسله “طاقة نور” الذي حقق نجاحاً كبيراً عبر القنوات الفضائية.

وأضافت شعيب أنها متحمسة للشخصية بالمسلسل، نظراً لأنه سوف يقدمها لأول مرة في مشوارها الفني بدور شعبي جديد تماماً عليها. مؤكدة أنّ هذه الشخصية سوف تكون بمثابة تحدي كبير بالنسبة لها.

يشار إلى أن مسلسل “فوق السحاب” من بطولة هاني سلامة وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر ومنى عبد الغني ووائل عبد العزيز وتوني ماهر وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز.