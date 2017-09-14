علاء زلزلي يحيي ليلة فنية مدوية في شرم الشيخ

أحيى الفنان علاء زلزلي روح الشباب والهوى في ليلة فنية في قاعة “سيرين أوتيل” في شرم الشيخ، فكانت حدثاً فريداً ضاهى ليالي ألف ليلة وليلة.

وقد تضافرت جهود أصحاب الأوتيل الأخوان منير وأسامة المنصوري، وكانا لحسن الاستقبال والكرم عنوان، كما كان لمقدمي البرنامج الإعلامية المصرية مها عثمان والصحافي اللبناني زكريا فحام الأثر الحسن كنسيم ليلة صيفية، وكانت لمسة متعهد الحفل محمد عزاقير واضحة على الحفل بسبب متابعته لأدق التفاصيل، فلطالما تكللت جميع أعماله بالنجاح.

كانت الليلة التي أحياها زلزلي بالفعل مميزة على مستوى ضيوفها من حيث الرقي والإبداع كما كان هناك إطلالة مميزة في بداية السهرة للفنان خضر بربر.