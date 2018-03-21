علاج منزلي سحري يشفى طفلك من برد المعدة المعدي

يتعرض الأطفال فجأة إلى مرض مقلق يثير العديد من المخاوف لدى الوالدين، مثل برد المعدة المعدي الذي يبدو في البداية غامضاً حيث يخطف منهم الراحة، بعد أن يهاجمهم بسبب ضعف جهازهم المناعي، فيعانون كثيراً من برد المعدة وما يصاحبها من أعراض كارتفاع في درجة الحرارة والإسهال، ويمكن القول أن أعراضه تشبه أعراض التسمم..من أجل معالجة طفلك بسرعة اطلعي في البداية على الأعراض ثم تعرفي على العلاج المنزلي السحري الفعال..

إذا أصيب طفلك ببرد المعدة فإنه يفقد شهيته ويصاب بحالة من الغثيان، وفي الكثير من الأحيان ترتفع درجة حرارة جسمه ويعاني بعد ذلك من الإسهال والحمى، وهناك من يشبهها بحالة التسمم، لكن في التسمم لا يعاني المصاب من الحمى إلا نادراً.

ولمواجهة برد المعدة في بدايته.. نقترح عليك علاج منزلي فعال قبل أن تتطور حالة الطفل، وبالتالي يحتاج عرضه على طبيب مختص..

ثبت أنه من السهل معالجة برد المعدة، إذا وقفت بدقة على أسباب ظهوره، وبعد ذلك قدمي لصغيرك هذا العلاج لتخفيف الأعراض شيئاً فشيئاً حتى تزول بشكل نهائي، مثل القيء والإسهال على وجه الخصوص، حيث يشرب الطفل المريض بعض السوائل مثل النعناع والزنجبيل والبابونج، لأن هذه السوائل قادرة على تهدئة المعدة.

يجب أن يتناول طفلك كمية معقولة من السوائل، مثل الماء والعصائر الطبيعية والمشروبات العشبية حتى لا يصاب بالجفاف، وراقبي كم مرة يتوجه فيها الصغير إلى الحمام، فإذا لم يكن طبيعياً ولم يتوجه إلى الحمام فإنه يعاني من الجفاف.

وللتغلب على جفاف معدة الطفل لا تجبريه على تناول بعض المأكولات لأنه فقد شهيته، ويمكن بشكل تدريجي إطعامه بالتفاح المهروس أو الجزر المسلوق أو الموز أو الأرز المسلوق دون أي دهون.

احذري من مرض برد المعدة لأنه معدي، لذا طهري الألعاب ويدي صغيرك باستمرار بالماء والصابون.