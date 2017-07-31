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سر علاقة الفنان رامز دالاتي بالراحلة سوزان تميم

بقلم ريما لمع

يوليو ٣١ ,٢٠١٧

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كشف الفنان رامز دالاتي عن ديو كان سيؤديه مع الراحلة سوزان تميم، وعبّر عن سعادته بنجاح “حب أصلي”.

عبّر النجم الشاب رامز دالاتي عن سعادته لنجاح أغنيته الأخيرة ” حب أصلي”، وقال في تصريحات صحفية أنها نجحت لكونها جاءت محاكية للشباب ومستمدة من الواقع.

معتبراً أنه فضّلها على غيرها من الأغنيات لقوة كلماتها وعذوبة ألحانها ولكونها أتت شبابية بامتياز فعمل عليها بعناية فائقة وحظيت بإعجابه قبل أن تعجب الجمهور على حدّ تعبيره.

وتعاون رامز في “حب أصلي” مع الشاعر رياض العلي والملحن حازم كرم. وتناول رامز في حديثه علاقته بالفنانة الراحلة سوزان تميم فوصفها بالمحبة والذكية وذات القلب الطيب.

وقال إن سوزان تميزت بسرعة البديهة والقرب من الناس كاشفاً عن ديو كان يحضّر لتنفيذه معها بأغنية كانت تحبها وهي أغنية “حاجة غريبة” لشادية وعبد الحليم حافظ، لكن مقتلها حال دون ذلك.

وحول مشاريعه المقبلة قال رامز إنه يحضّر لأربع أغنيات ما بين الإمارات ولبنان، اثنتان تحاكيان روح الشباب واثنتان تحاكيان أوجاعهم. مشيراً إلى تعاونه مع نجوم كبار على صعيد التأليف واللحن في المشاريع الأربعة.

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