علامات هامة تنذر بالإصابة بالقدم السكري

مرض السكر مرض مزمن يؤثر على جميع خلايا الجسم، ومن أكثر الأضرار التي تصيب الجسم نتيجة للإصابة بمرض العصر تلف الأوعية الدموية والأعصاب خاصة الأعصاب الطرفية، مما يقلل من وصول الدم إليها ويقلل من إحساس مريض السكر بها، وهنا تكون بداية لمشكلة أكبر فإن فقد الإحساس بالأطراف قد يعرض المريض لكثير من المخاطر فلا يشعر بالنزف أو السخونة والحرارة وهذا ما يعرف بالقدم السكري.

إن مشكلة القدم السكري تظهر متدرجة مع الوقت خلال مراحل الإصابة بالمرض، وقد يظل مريض السكري بمأمن عن الإصابة بها طالما أنه استطاع ضبط والتحكم في معدلات السكر باستمرار فهذا يجعله ليس بمأمن عن الإصابة بالقدم السكري فحسب بل يؤخر بشكل كبير من ظهور أية مضاعفات أخرى خاصة بالمرض.

ومن المهم أن يلاحظ مريض السكر بعض العلامات في قدمه والتي قد تنبه لبداية ظهور القدم السكري لديه:

– جفاف القدمين

إن ارتفاع سكر الدم يجعل الجسم يتخلص من الماء عن طريق عملية التبول ليتخلص من الجلوكوز الزائد في الدم مما يتسبب في جفاف القدمين وتشقق جلدها مما يتسبب في تلف الأعصاب ويجعلها عرضة للإصابة بالبكتيريا والجراثيم.

– الإصابة بالنسيج

يقصد بالنسيج ظهور جلد سميك أسفل أصابع القدم مسببًا آلاما في القدم وعدم علاج تلك الظاهر تؤدي لتقرحات القدم السكري.

– ضعف الدورة الدموية

إن ارتفاع نسب الكوليسترول والدهون في الدم والذي يكون غالبًا مترافقًا مع الإصابة بمرض السكر يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية وعدم وصول الدم إلى القدم فتظهر علامات زرقاء على الجلد ويحدث التنميل والخدر.

إن مشكلة القدم السكري مشكلة كبيرة ولكن مع ذلك يمكننا تجنبها بعمل الفحوصات الدورية لمنطقة القدم مع الطبيب المعالج، وبضبط والتحكم في مستويات السكر في الدم.