علمي طفلك آداب الزيارة من سن مبكرة جداً

عليك الانتباه دائماً لطفلك وحتى تدمجيه في المجتمع من حولة بطريقة صحيحة عليك أن تعلمي طفلك الآداب خلال الزيارات خاصةً في سن مبكر لكي تنمي عنده الحس بالتهذيب والاحترام، وهذة مجموعة من النصائح التي تساعدك في تربية طفلك على آداب الزيارة:

– من الضروري أن تعلمي طفلك مصافحة الآخرين خاصةً أصحاب المنزل الذين تقومون بزيارتهم.

– شجعي طفلك على الرد على من يكلمه والإجابة على الأسئلة بثقة، وعلميه أيضاً مساعدة أصحاب المنزل في ترتيب طاولة الغذاء مثلاً.

– يجب عليه أيضاً استخدام الألقاب عندما يتكلم مع الأكبر سناً كعلامة احترام.

– تأكدي أن طفلك يستعمل الكلمات والعبارات المهذبة مثل “شكراً”، “من فضلك”.

– يجب على طفلك احترام خصوصية المنزل الذي يقوم بزيارته فعلميه ألا يدخل الغرف بنفسه أو أن يستخدم غرض أو لعبة ما من دون طلب الإذن لذلك، فهو مثلاً لا يستطيع أن يفتح البراد كلما شاء ليأكل أو يشرب.

– علمي طفلك الابتسامة الصادقة ونبّهيه من السلوك السلبي تجاه الأشخاص.

– عرفي طفلك على قواعد المنزل الذي تزورونه وشجعيه على أخذ الإذن للقيام بالأمور التي لا يستطيع القيام بها.

– علمي طفلك على التحلي بالهدوء والصبر، خاصةً إذا كان الطفل الوحيد في الزيارة ويضجر بسرعة.

– شجعي طفلك على ترتيب الغرفة أو المكان الذي كان يلعب فيه.