علمي طفلك الكتابة قبل المدرسة ب4 وسائل

تعلّم الطفل الكتابة هي مرحلة مهمة ومفصلية في اكتسابه المهارات التي سيحتاجها لاحقاً في الحياة، وبإمكانك تعليمه الكتابة قبل دخول المدرسة، فمن السهل أن يتعلم في عمر مبكر، بواسطة بعض الحيل البسيطة :

وصل النقاط:

قومي برسم نقاط محدّدة على ورقة، تشكّل عند توصيلها اسم طفلكِ أو أرقام أو حروف، واطلبي منه بعدها أن يقوم برسم خطّ ما بين كلّ نقطة وأخرى، وسيبدأ تدريجياً بالاعتياد على الأشكال التي يتألف منها اسمه أو الأرقام والحروف.

الرمل أو الملح:

ضعي ورقة أمام طفلكِ كُتب عليها اسمه بشكل كبير وواضح، ومن ثمّ اتركي بحوذته وعاءً مسطحاً ممتلئاً إمّا بالرمل أو الملح، واطلبي منه أن يقلد هذه الأحرف كما في الصورة، حتى يتقنها.

قلم الـHighlighter:

استعيني بقلم التحديد فاتح اللون والمعروف بالـHighlighter لكتابة اسم طفلك، ثمّ اطلبي منه بعدها أن يعيد كتابته بقلم حبر أو رصاص، فوق الأحرف التي قمتِ بتحديدها.

جل الشعر:

قومي بملئ كيس محكم الإغلاق Ziplock Bag بكمية كافية من جل الشعر والقليل من ملوّن الطعام الذي يتوفّر لديكِ، بعدها، اعمدي إلى كتابة اسم طفلكِ على ورقة بشكل كبير وواضح، ووضعها تحت الكيس، واطلبي من صغيركِ أن يحرك أصابعه مقلّداً شكل اسمه تحت الكيس، ليعتاد تدريجياً على كتابته دون الحاجة لهذه التقنية.

هكذا، تدريجياً ستجدين أنّ طفلكِ سيكتسب هذه المهارة في مرحلة مبكرة، ليعتاد على مفهوم الحروف، ويبدأ ربما بالكتابة بشكل عام حتّى قبل تعلّمها في المدرسة!