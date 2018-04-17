5 استراتيجيات بسيطة تعلمي بها طفلك عدم ضرب الآخرين

نسعى دائماً لأن ينمو أبناءنا في دوائر دافئة وواسعة من الصداقات، ومفتاح الصداقة في مرحلة الطفولة هو اللعب، ومن الطبيعي أن تتخلل هذه الألعاب مفاوضات ومحاولات للموازنة بين رغبات الطفل ورغبات الأطفال الآخرين، لكن ماذا إذا عبَّر الطفل عن غضبه بضربه الأطفال الآخرين؟

والذي ينتج عنه كثير من المشكلات، وقد يقضي على هذه الصداقات قبل أن تبدأ، إليك مجموعة من الخطوات التي يمكنكِ اتباعها عند ضرب طفلكِ للأطفال الآخرين:

1- أوقفي الضرب:

بهدوء ودون صراخ، أبعدي يديه عن الطفل الآخر، وانظري لعينيه مباشرة وأخبريه أن من الخطأ ضرب الآخرين، بأقل عدد ممكن من الكلمات، فالطفل الغاضب ليس لديه استعداد لسماع خطبة طويلة، وإذا لم يهدأ خذيه وغادري بعيداً حتى يهدأ.

2- ساعديه على التعرف على مشاعره:

انتظري حتى يهدأ الموقف، ثم تحدثي معه عما حدث، فالطفل الذي يضرب الآخرين لديه سبب لما فعله، ولا يعني هذا أن ما فعله صحيح، لكنكِ تمنحيه الفرصة لفهم مشاعره والتعبير عنها بكلمات، بدلاً من استخدام الضرب للتعبير عنها.

3- الرغبة في لفت الانتباه:

من الأسباب التي قد تتسبب في هذه السلوكيات رغبة الطفل في لفت الانتباه، خاصة إذا كان لا يجد منكِ انتباهاً عند أداء أفعال جيدة، حاولي دائماً أن تمدحي الأشياء الجيدة التي يفعلها طفلكِ أياً كانت بساطتها.

4- امنحي الطفل بدائل للضرب:

يستخدم الأطفال الضرب لأنهم لا يعرفون حلاً آخر للتعبير عن الغضب، عند تعرضهم لمواقف صعبة يشعرون فيها بالظلم، وهناك بعض الاستراتيجيات البسيطة التي يمكنكِ تعليمها للطفل كبدائل عن الضرب:

التعبير عن رفضه لما يحدث: ببساطة أن يقول “لا” عندما يحدث ما يضايقه، بدلاً من ضرب الآخرين، لكن إذا وجد الطفل أن رفضه لا يتم التعامل معه باحترام مناسب، فهناك خطوة تالية.

أن يبتعد عنهم: أن يذهب بعيداً كتعبير عن رفضه لما يحدث.

ضرب الأرض بقدميه: إذا كان الطفل يحتاج للتعبير عن الغضب بشكل جسماني، يمكنكِ السماح له بأن يضرب الأرض بقدميه.

طلب المساعدة: يفضل أن يحل الطفل مشاكله بنفسه، لكن لا مانع من طلبه المساعدة منكِ، خاصة في حالة التعرض لمواقف صعبة.

5- لا تضربي طفلكِ:

لأن الضرب يؤدي للمزيد من الضرب، ويعلِّم الطفل أن طريقة حل المشاكل والتعبير عن الغضب هي بالضرب.