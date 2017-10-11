علم تركيا يعرض ظافر العابدين وهند صبري للسخرية والنقد اللاذع

تواجه النجمة “هند صبري” ومواطنها “ظافر العابدين”، هجوماً على حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب السقطة التي وقعا فيها معاً عند تهنئتهما للمنتخب المصري بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم بروسيا المزمع تنظيمها السنة المقبلة (2018).

ومن الصدف العجيبة أن “هند” و”ظافر” اللذان شكلا “كوبل” ناجح من خلال مسلسل “حلاوة الدنيا” الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، كانا معاً في مواجهة موجة من السخرية والانتقادات الشديدة اللهجة من طرف متابعيهما على مواقع التواصل، خاصة بعد أن تقدما بتهنئة الشعب المصري بالتأهل مع تمنياتهما لبلدهما تونس بالتأهل أيضاً، مع وضع علم تركيا بدلاً عن علم تونس.

وكتبت الفنانة “هند صبري” على صفحتها: “مبروك لمنتخب الفراعنة.. الرجال اللي فرحوا مصر كلها بعد طول انتظار.. عقبال بلدي الحبيب تونس”، ووضعت إلى جانب ذلك العلمين المصري والتركي، تماماً كما فعل “ظافر العابدين” الذي هنأ الشعب المصري وكتب: “ألف مبروك لمصر وللإخوة المصريين تأهلهم لكأس العالم وإن شاء الله بلدي العزيز تونس قريباً” حيث وضع بدوره علمي مصر وتركيا، قبل أن يعود لحذف العلمين معاً.

وبلغت تعليقات التونسيين حد اتهام الفنانين بنسيان شكل علم بلديهما، خاصة وأن العلم التركي ليس محبباً لدى الشعب التونسي باعتبار أنه يرمز إلى الفترة التي سيطرت فيها الدولة العثمانية على الحكم في تونس، أما آخرين فقد وضعوا احتمال أن يكون الخطأ بسبب “أدمن” صفحات الفنانين الذي قد يكون مصرياً وعجز عن التفريق بين العلمين التونسي والتركي لتشابههما الكبير، وهو الشيء الذي رفض البعض أن يستوعبه واعتبروا أن سقطة “ظافر” و”هند” لا يمكن تجاوزها بسهولة لأنها تعني الشيء الكثير بالنسبة لعشاقهما في تونس، حسب تعليقات البعض.