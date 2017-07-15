الشاعر علي الخوار سعيد بغناء محمد عساف لأول مرة الخليجي بكلمات إماراتية

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تصدرت الأغنية الخليجية “ما وحشناك” ألبوم الفنان الفلسطيني محمد عساف والذي صاغ مفرداتها الشاعر الإماراتي علي الخوار حيث تمَّ الاعلان الرسمي عن إطلاق اأبوم عساف الجديد على تطبيق أنغامي ليتسنى لكل محبين النجم الفلسطيني الاستماع لكافة أغنيات الالبوم.

ويضم ألبوم عساف الجديد 10 أغنيات هي “ما وحشناك” ، و”أنا مش حفرض نفسي”، و”بزعل على مين” ، و”ذكرياتنا الحلوة”، و”بدك عناية”، وهي أغنية مشتركة مع الفرقة الكوبية gente de zon ، وأغنية “عاللومة”، وأغنية “حكايتي معاه”، وأغنية “ياللي القمر”، وأغنية “راني”، وهي الديو المشترك مع الفنان فضيل، وتمَّ تصويرها فيديو كليب في المغرب ومتوقع عرضها قريباً، إلى جانب قصيدة الشاعر الكبير محمود درويش “على هذه الأرض ما يستحق الحياة”.

ويعتبر هذا التعاون الأول الذي جمع ما بين شاعر الوطن الإماراتي علي الخوار والنجم الفلسطيني محمد عساف، الذي سجل نجاحاً كبيراً في الأغنية الخليجية، وهي أول الأعمال التي يقدمها عساف بهذا اللون.

وعلق الشاعر علي الخوار بالقول يسعدني أن تكون كلماتي باكورة أعمال محمد عساف على مستوى الأغنية الخليجية لا سيما أنه فنان موهوب، وصاحب صوت مميز، كما أشاد بالتعاون مع هادي شرارة مشيراً إلى أن مثل هذا التعاون والالتقاء في الخبرات الفنية بين لبنان والإمارات وفلسطين، أو مصر والمغرب العربي وغيرها من الدول العربية، يثري الساحة الفنية ويرتقي بالأغنية العربية على اختلاف لهجاتها.

ما وحشناك من كلمات الشاعر علي الخوار ومن ألحان الملحن المبدع هادي شرارة ومن إنتاج بلاتينوم ريكوردز.