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أزمة مالية قد تودي بعلي جابر و40 آخرين من المدراء خارج أسوار الإم بي سي

بقلم خديجة براق

يوليو ٢٩ ,٢٠١٧

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كشفت تقارير صحفية أن مجموعة قنوات “ام بي سي” قد شرعت في وضع استراتيجية عمل جديدة سيكون من تبعاتها التقليص في عدد موظفيها داخل دولة الإمارات وخارجها.

ذات التقارير أكدت أن إدارة المجموعة تدرس بشكل جدي قبول قرار “علي جابر” المدير التنفيذي لمجموعة ام بي سي، الذي تم تعيينه منذ 2011، ترك العمل بالمجموعة، بعد أن عبر عن رغبته في أكثر من مناسبة مغادرة المجموعة نتيجة اختلافه مع بعض ممن وصفهم بصناع القرار، في حين ذهبت بعض القراءات نحو مغادرة “جابر” ومعه بعض مدراء التلفزيون والإذاعة بالإضافة إلى أكثر من 40 موظفا بسبب الأزمة المالية التي تعرفها المجموعة والتي كانت سبباً في انسحاب بعض أعضاء لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” خاصة “كاظم الساهر و “شيرين عبد الوهاب”، بسبب مطالبتهما بزيادة قيمة ما يتقاضونه ويبدو أن الإدارة رفضت مطالبهم.

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