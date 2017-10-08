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الإعلامي علي جابر يحتفل بفوز المنتخبين المغربي والتونسي

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أكتوبر ٨ ,٢٠١٧

خرج الإعلامي “علي جابر” مدير عام مؤسسة “إم بي سي”،  لنشر أخبار برامج المسابقات “ذا فويس كيدز”، كما عود متابعوه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ليخصص أمس السبت، اهتماماً خاصاً لمشاركة المنتخبات العربية ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائي كأس العالم التي ستحتضنها روسيا العام المقبل.

وبدأ “جابر” بالدعاء للمنتخبات العربية المشاركة في المونديال، حيث كتب: “إن شاء الله سوريا، مصر، المغرب وتونس في كأس العالم – العرب في المونديال”، قبل أن يعود للاحتفال بفوز المنتخب التونسي على منتخب غينيا بميدانه بنتيجة 4-1، ونشر صورة العلم التونسي وفرحة اللاعبين معلقاً: “ببساطة تحيا تونس.”

قبل أن يحتفل بعد ذلك بفوز المنتخب المغربي على ضيفه الغابون بثلاثية نظيفة، حيث نشر صورة مركبة لمدرب أسود الأطلس الفرنسي “رونار” ولحظة فرحة اللاعبين وكتب: “ألف مبروك الفوز الكبير لأسود الأطلس، خطوة واحدة على تأهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم إن شاء الله.”

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