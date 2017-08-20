عمرو دياب مكذباً شائعة برج الحوت: عملتوا أفلام ليلتكوا سودة حتودونا بداهية

نفى النجم عمرو دياب بطريقة غير مباشرة زواجه بالممثلة الشابة دينا الشربيني، وخرج لأول مرة عن صمته ليفند بقوة كل ما يثار أن أغنيته الأخيرة التي اشتهرت بأغنية “برج الحوت” موجهة لدينا الشربيني، واعترف بأنه لم يخصصها لأي شخص، وحاول في حفله الأخير الذي أحياه بالساحل الشمالي، وعلى سبيل المداعبة أن يغني لبرج الميزان وبرج الثور، معتبراً أن كل ما أثير حول برج الحوت ليس صحيحاً على الإطلاق.

اغتنم النجم عمرو دياب في آخر حفل له وصف بالضخم وأقيم بالساحل الشمالي، المنطقة التي يتواجد بها العديد من الفنانين الذين فضلوا أن تكون وجهتهم لقضاء العطلة الصيفية، حيث رد على مختلف الإشاعات التي طالته وتتمثل في وجود علاقة عاطفية تربطه بالممثلة دينا الشربيني توجت بالزواج سراً واستدلوا على ذلك بأنه خصص لها أغنية “أجمل عيون”، التي اشتهرت بأغنية “برج الحوت”، وعلق الهضبة أمام جمهوره بشكل عفوي وهو يمازحهم: “..عملتوا أفلام علي برج الحوت ..ليلتكوا سوده هتودونا ف داهيه”.

وفند بقوة كذبة شائعة برج الحوت مؤكداً: “..شائعة برج الحوت ملهاش أي أساس من الصحة.. وغني والله حبك بان وبحب برج الميزان”.

وبدا عمرو مستاء بعض الشيء من المغرضين الذي شككوا بوجود علاقة عاطفية توجت بالزواج من دينا الشربيني حيث قال: “..أنا اشتغل وأتعب وأنتم تطلعوا إشاعات ليس لها أساس من الصحة..”.

وحاول الهضبة نشر الفرح الممزوج بالمزاج ليمتع جمهوره تارة وتارة أخرى ليكذب كل ما روج عنه وعن أغنيته الأخيرة حيث غنا مردداً عبارة: “..بحبك more وأحب برج التور..”.