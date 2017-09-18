جمهوره يتساءل من يشجع ويعلق بخفة دم….عمرو دياب يحضر مباراة تشيلسي وأرسنال

استغل الفنان “عمرو دياب” تواجده بلندن حيث يقضي عطلته مع عائلته، ليتابع مباراة في كرة القدم جمعت فريقيْ تشيلسي وأرسنال في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ونشر “دياب” صورة له بمواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، انستغرام وفيسبوك) من داخل ملعب “ستامفورد بريدج” حيث أجريت المباراة، التي عرفت مشاركة اللاعب المصري “محمد النيني” خط وسط فريق أرسنال، وهي الصورة التي تفاعل معها جمهوره بشكل مختلف لم يخلو من خفة دم.

وبينما تساءل البعض عن الفريق الذي يشجعه “دياب” خلال هذه المباراة، وإن كان فريق تشيلسي أم فريق أرسنال، فإن البعض رأى أن الصورة تحمل بعضاً من شبه “لوك” فيديو كليب أغنية “تملي معاك”، ولأن “عمرو” من عشاق فريق الزمالك في مصر، فإن جمهوره خاصة من مشجعي الفريق الأبيض فضل التعليق بسخرية ضد الغريم التقليدي للفريق النادي الأهلي حيث كتب أحدهم: “طب ما تيجي تحضر ماتش الأهلي مع الترجي في العودة عشان نحتفل على الأهلي سوا يا هضبة لما يتغلب“، في حين علق أحدهم: “نفسنا تحضر مباراة اسمنت أسيوط واسمنت السويس.”