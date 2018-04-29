عمرو واكد يدعو إلى توقيف منتج “الحرباية” بعدما حرمه من أخذ مستحقاته

مازال الخلاف الشديد قائما بين الفنان المصري عمرو واكد والمنتج ممدوح شاهين، حيث دخل أسوار المحاكم وبت فيه القضاء، ودعا مؤخرا الفنان واكد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى توقيف المنتج وتنفيذ قرار المحكمة بسبب عدم تسديد مستحقاته نظير مشاركته في مسلسل “الحرباية”، الذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني الماضي وحقق به نجاحا كبيرا.

شدد الفنان المصري عمرو وأكد على ضرورة وقف منتج مسلسل “الحرباية” ممدوح شاهين عن العمل، بعد أن صدر في حقه حكما قضائيا، يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات، وجاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع “تويتر”، حيث كتب الممثل مطالبا باستياء كبير: “..هذا المنتج ممتنع عن سداد مستحقاتي منذ شهر رمضان الماضي.. ويقوم حاليا بإنتاج مسلسل جديد عادي جدا، ولا همه أي حقوق ولا أحكام ولا قضاء ولا أي حاجة.. يجب إيقاف هذا المنتج عن العمل..”.

يذكر أن الفنان عمرو واكد، كان قد رفع دعوى قضائية ضد المنتج ممدوح شاهين، واتهمه فيها بالنصب عليه وعدم إعطائه باقي مستحقاته المالية، مقابل مشاركته في مسلسل “الحرباية” عام 2017، وأصدر القاضي في هذه القضية حكما يقضي بسجن المنتج لمدة 3سنوات.

علما أن المنتج ممدوح شاهين يستمر في تصوير مشاهد مسلسله الجديد، الذي يحمل عنوان “لعنة كارما” حيث تشارك في بطولته النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وسوف يشارك به في السباق الدرامي الرمضاني المقبل.