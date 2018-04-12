بالفيديو: عمرو يوسف يقارن بين طبخ أمه وزوجته… وهذا سر رشاقته

حل الفنان عمرو يوسف ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة” والذي يذاع على فضائية cbc.

وخلال اللقاء فتح عمرو يوسف قلبه ليتحدث عن العديد من أمور حياته الفنية والشخصية أيضا.

سألته الفنانة والاعلامية إسعاد يونس عن الفرق بين طبخ زوجته الفنانة كندة علوش وطبخ والدته.

وقد صرح عمرو يوسف بأن زوجته طباخة ماهرة، فهي تحرص على أن يكون طعامه وشرابه جاهزا في الصباح ليجده في انتظاره بمجرد أن يفتح عينيه.

وعن والدته أكد عمرو يوسف بأن طبخها ليس له مثيل على الاطلاق.

وذكر يوسف أنه مثلا يعشق طبخ والدته للبقوليات وخاصة اللوبيا، وذات يوم طلب من كندة علوش أن تطهي له اللوبيا، لكنها طبختها على الطريقة السورية، بعد ذلك تحدثت كندة الى الأم وتعرفت على الطريقة المصرية ونفذتها.

المقارنة بين طبخ والدته وزوجته لم تكن سهلة، بهذه الجملة لخص عمرو يوسف رأيه في طبخ كلتاهما. كما أكد أنه لولا ممارسة الرياضة لازداد وزنه بصورة كبيرة.

فالرياضة هي سر رشاقة جسمه.