عمرو يوسف يكشف هوية مروج الإشاعة ويعزم على ملاحقته قضائياً

كشف الفنان عمرو يوسف، عن هوية مروج شائعة القبض عليه بصحبة زوجته الفنانة كندة علوش بتهمة حيازة مواد مخدرة، حيث لم يخف بأنه شخص ادعى أنه ضابط، ونفى أن يكون لديه سيارة سوداء، ملمحاً إلى متابعة المتسببين في الإشاعة التي انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

تحدث عمرو يوسف عن الطريقة التي استقبل بها خبر إلقاء القبض عليه برفقة زوجته كندة علوش، أي على متن سيارة سوداء وبحوزتهما مخدرات، وطلبه من المحامي اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً ضد مروجي الشائعة.

فقد قال في مداخلة هاتفية لصالح برنامج “آخر النهار” الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، ويبث عبر فضائية “النهار”، أن الشخص الذي نشر الخبر الكاذب ضابط وأعطى الخبر للصحفي، حيث كان مسجوناً وخرج من السجن منذ شهرين..”.. وبدا عمرو متيقناً من أن المتورط في القضية سيتم القبض عليه حيث أكد يقول: “.. دا سوابق.. ولكن ذلك لن يعف الصحفي من الخطأ الذي وقع فيه..”.