عمليات الليزك..استعد حياتك

تعتبر عمليات الليزيك أو تصحيح الإبصار من أكثر العمليات التي تتم على مستوى العالم وذلك لارتفاع نسبة نجاحها بشكل كبير والتي وصلت إلى 98% وهي آمنة تماما وفي الوقت ذاته تحقق للشخص فائدة كبيرة جدا ويكون لها تأثير إيجابي وفعال في تحسين حياته.

يحدثنا استشاري طب العيون والليزك دكتور محمد بدر فيقول: تعتبر عملية الليزيك طفرة غيرت حياة الكثير من البشر حيث يعود النظر بعدها 6/6 Sharp، وهي تفيد في حالات قصر النظر وطول النظر والإستيجماتيزم أو الحيود. ولكن هناك بعض الضوابط والأمور التي يجب أن تتم أولا، فقبل أن يقرر الطبيب المعالج عمل عملية الليزيك يجب أن يتم فحص العين لمعرفة سمك وتحدب القرنية مع التأكد من بعض الأمور، كوجود أمراض مزمنة أو حساسية لبعض أنواع الأدوية وكذلك بالنسبة للنساء إن كان هناك حمل أم لا.

والعمر الأدني للقيام بعملية الليزيك 18 سنة، ولا يمكن القيام بها قبل ذلك وفي المقابل ليس لها حد أقصى، وعمليا لقد قمنا بإجرائها أحد المرضى الذين وصل عمرهم 82 سنة، المقياس في هذه الحالة هو مدى سلامة العين. بمعنى ألا تكون العين تعاني من: ماء أبيض، أو ماء أزرق، ولا يوجد فيها التهاب في العصب ولا مشاكل في القزحية أو القرنية ويكون تحدبها وسمكها سليم.

في حالات القرنية من النوع المخروطي فهذه الحالة الوحيدة التي لا يصلح لها عملية الليزيك. وعملية الليزيك باختصار نقوم من خلالها لإعادة تشكيل سطح العين من خلال إسقاط شعاع الليزر. وأغلب الحالات التي يتم فيها تصحيح النظر تتم من مرة واحدة ويثبت النظر بعد ذلك طوال العمر، ولكن في بعض الحالات النادرة قد يحدث تراجع للنظر حيث أن برنامج الليزر تم تصميمه في جهاز الليزيك على ما يسمى بـ Model Eye أو العين المتوسطة، ولكن في بعض الحالات تكون حالة العين مختلفة عن هذا النموذج فيكون هناك اختلاف في أنسجة القرنية ذاتها.

العملية آمنة تماما والفحص يتم خلال 10 دقائق حيث نقوم بفحص كل من القرنية والشبكية وفحص ضغط العين وفحص العدسة، ثم يتم تخدير العين من خلال وضع قطرة معينة ولا يتم استخدام حقنة للتخدير فقط نقوم بوضع القطرة 3 مرات كل 5 دقائق، ثم نقوم بتعقيم سطح العين ثم نقوم بتسليط شعاع الليزر وإتمام العملية.

نقوم بتوجيه المريض لبعض الأمور خلال 24 ساعة مثل: عدم فرك العين وتجنب وصول الماء إليها، عدم لمس العين باليد لتجنب حدوث تلوث، وأن يؤدي الصلاة وهو في وضع الجلوس، ونحن نقوم بإعطائه نظارة شمسية لحجب الضوء، وفي خلال 3 إلى 5 ساعات يعود الشخص طبيعي 100% وبإمكانه مزاولة كافة أنشطته اليومية العادية ويقود السيارة ويقوم بكافة أعماله المعتادة.