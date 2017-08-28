يقام على امتداد واجهة بيروت البحرية……”عم نحلمك لبنان” أضخم عرض سمعي-بصري فني وثقافي وترفيهي

احتفلت العاصمة بيروت بعراقتها وريادتها مع إعطاء إشارة الانطلاق الرسمية لمهرجان BEASTS “#عم_نحلمك_لبنان” (#WeDreamLebanon) بنسخته الأولى، والذي يقام على امتداد واجهة بيروت البحرية Beirut Waterfront.

تُوّج الافتتاح الرّسمي بعرضٍ سمعي وبصري Multimedia Show، مُهدى إلى ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، جسّد قصة حلم وطنٍ، استُخدمت فيه أروع العروض الموسيقية والمائية والنارية إلى العروض الثلاثية الأبعاد Projection 3D Mapping وفنون الإضاءة واللوحات الراقصة، لتقدّم أضخم عرضٍ لم يشهد لبنان مثيلاً له من قبل. وحتى منتصف ساعات الليل، تألّقت العاصمة بحلمٍ جسّده عددٌ كبيرٌ من المبدعين اللّبنانيّين، ليرويَ تَوقَ اللّبناني إلى وطنٍ يحتضن قدراته وطموحاته، بمشهديّةٍ فنيّةٍ استغرق إعدادها أكثر من ثمانية أشهر.

ووسط حضورٍ إعلامي وثقافيّ وفنيّ لافت، حوّلت جمعية BEASTS (Beirut Events and Street Shows) المهرجان “الحلم” إلى حقيقة، بتنظيم من شركة Backstage Productions، لتنطلق بذلك فعاليات “#عم_نحلمك_لبنان” بأغنية مهداة لرئيس الحكومة سعد الحريري بعنوان “سعد الشعب اللبناني”، على أن تحتضن الواجهة البحرية للعاصمة على مدى 11 يوماً، عروضاً دولية ثقافية وفنّية وترفيهيّة ورياضية حصريّة، من الفورمولا 1 إلى سوق الأكل وقرية الأطفال وعرض الفريق العالمي للدراجات النارية Masters of Dirt .