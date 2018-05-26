5 أمور عليك القيام بها عند شراء اللحم المفروم

اللحم المفروم يدخل في العديد من الوصفات المحببة لدى الكثيرين، ولتصنعي أشهى الوصفات باستخدام اللحم المفروم، عليكِ مراعاة بعض الخطوات عند شرائها، لتضمني حصولك على أعلى جودة كوني معنا وتعرفي على هذه القواعد…

اختاري اللحم الطازج وليس المجمد:

بالتأكيد إذا كنتِ جربت اللحم المفروم الجاهز والمعلب، فأنتِ تعرفين الفارق الكبير في الجودة والمذاق عند استخدامه في الطهي، بالإضافة إلى أنكِ تعرفين مصدر اللحم الطازج، ولكنكِ لن تعرفي أبداً مصدر اللحم المفروم الجاهز، وما هي المكونات التي أضيفت إليه خلال تحضيره؟

اشتري من الجزار بدلاً من السوبر ماركت:

لأن اللحوم الموجودة في ثلاجات السوبرماركت لن تكون طازجة بالشكل الذي ترغبين فيه، عكس محلات الجزارة التي تكون اللحوم فيها طازجة، لأن ما يباع فيها هو حيوان واحد، أو ربما اثنين أو ثلاثة، وليس المئات مثل السوبرماركت.

ثالثا اطلبي اللحم المفروم بنسبة 80/20 :

هذه هي النسبة المثالية لشراء اللحم المفروم، حيث تكون نسبة اللحم 80 % ونسبة الدهون 20%. قد تبدو لكِ نسبة الدهون عالية، لكن لا تقلقي، فهذه الدهون ستذوب عند بدء الطهي، لكنها ستعطي مذاقًا طيبًا لأطباق اللحم المفروم، بجانب أنها ستساعد على طهي اللحم دون أن يصبح جافاً.

اطلبي من الجزار فرم اللحم بوجودك:

من الأفضل أن تختاري بنفسك الجزء الذي ترينه جيداً في قطعيات اللحم، واطلبي من الجزار أن يضعه في المفرمة، حتى تضمني حصولك على قطعة جيدة وطازجة، بدلاً من شراء اللحم المفروم الجاهز حتى وإن كنتِ ستشترينه من محل الجزارة، ولتضمني أيضاً تحديد نسبة الدهون واللحم بالطريقة الصحيحة.

احرصي على تغطية اللحم مباشرة بعد فرمه:

قد تلاحظين أنه عند شرائك اللحم المفروم يكون لونه ورديًّا، وهذا دليل على جودة اللحم، لكن عند تعرضه للهواء ستلاحظين أن لونه قد تغير للأحمر الداكن، ولتتجنبي ذلك احرصي على أن تطلبي من الجزار تغطية اللحم بعد خروجه من المفرمة مباشرة بالبلاستيك الشفاف، لعزله عن الهواء واحتفاظه بجودته لأطول فترة.

نصيحة

اللحمة المفرومة المعروف مصدرها أفضل بكثير من مجهولة المصدر