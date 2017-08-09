بفضل نجاحاتها الكبيرة….الفنانة السعودية عهد كامل في بطولة مسلسل درامي عالمي

وقع الاختيار على الممثلة والمخرجة السعودية الشابة عهد كامل، من أجل المشاركة ضمن فريق المسلسل الدرامي التلفزيوني العالمي الجديد، الذي يحمل عنوان COLLATERAL، حيث تنتجه كل من شركة “نيتفليكس” و”بي. بي. سي”، وقام بكتابة نص السيناريو الكاتب المسرحي الحائز على جائزة الأوسكار ديفيد هار، ومن المقرر أن يخرجه إس جي كلارسون، وتشارك في بطولته النجمة البريطانية كاري موليجان ومجموعة من الفنانين العالميين.

تشرع الفنانة السعودية الموهوبة عهد كامل، التي تجمع مابين التمثيل والإخراج والكتابة في خوض أولى تجاربها العالمية الفنية، ووضع أولى خطواتها نحو العالمية، من خلال التواجد في مسلسل درامي عالمي تجسد فيه دور امرأة مسلمة تسمى فاطمة وتقطن في مدينة الضباب لندن، علماً أن قصة هذا العمل الفني تتناول حياة سائق تاكسي يحلم بتكوين شركة خاصة به في مجال النقل، ولكن يطرأ على حياته الكثير من التغيير بعد أن يكتشف تورط أحد ركابه في جرائم قتل.

يذكر أنه في رصيد هذه الفنانة الخليجية جائزة أحسن ممثلة حصلت عليها في مهرجان سان فرانسيسكو، ورشح فيلمها الذي يحمل عنوان “حرمة” لنيل جائزة الدب الذهبي للأفلام القصيرة في مهرجان برلين، وقامت بإخراج عدة أفلام قصيرة من أشهرها نذكر فيلم”سمكة الرمال” و”القندرجي” وتحصلت على عدة جوائز عنها، كما شاركت كممثلة في عدة أفلام من بينها “وجدة” مع المخرجة هيفاء المنصور، ودرست هذه الفنانة التي تبلغ من العمر 36عاماً، التمثيل والإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية، ولديها تجربة ثمينة في الإخراج، على اعتبار أنها عملت كمساعدة شخصية للمخرج العالمي بيتر بيرن في فيلم The Kingdom.