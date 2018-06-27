عوالم خفية يواجه مجددا تهديدات دعوى قضائية

مازال مسلسل “عوالم خفية الذي خاض بطولته الزعيم عادل إمام، يواجه تهديدات المتابعة القضائية حتى بعد انتهاء عرضه بحجة أن قصته تم اقتباسها، وجاء ذلك على خلفية أن المؤلف المصري حسن بلال، حرك دعوى قضائية من خلال المحامي وحيد الكيلاني، ضد الممثل المصري عادل إمام وابنه رامي منتج ومخرج مسلسل “عوالم خفية “، وكذلك ضد مؤلفي العمل.

تطرقت بعض المواقع الاعلامية إلى خبر تحريك دعوى قضائية ضد مسلسل “عوالم خفية من طرف المؤلف المصري حسن بلال، علما أنه تقدم بهذه الدعوى من خلال المحامي وحيد الكيلاني، و بلاغ للنائب العام رقمه 6668 لسنة 2018.

وفيما يتعلق بتفاصيل القضية فإن المؤلف بلال حسب تأكيدات نشرتها الصحافة، قام بمنح الجهة المنتجة قصة كتبها تحمل عنوان “هيام ” وليس “عوالم خفية “، حيث تجري أحداث وقائع القصة حول الدبلوماسية “هيام”، التي تعمل في وزارة الخارجية، وبعد ذلك تعيينها سفيرة لإحدى الدول الأوروبية، حيث تتواجد إحدى الفنانات لتلقي العلاج، وتجمعها بها صداقة، لكن المفاجأة تكون كبيرة عندما تتلقى خبر مقتل الفنانة بمنزلها مما يفضي إلى لغز محير.

وعقب ذلك تحاول السفيرة حل لغز مقتل الفنانة حتى يطلع عليه الرأي العام، لكنها تتراجع عندما تصدم بحقيقة قتل الفنانة، ولم تتمكن من البوح بسرها هذا ما يجعلها تصاب بإحباط شديد وتضطر إلى الاستقالة، وتفاجأ المؤلف بلال بتغيير لشخصية البطلة إلى صحفي قدم شخصيته النجم عادل إمام.

وسبق للثلاثي مؤلف قصة مسلسل “عوالم خفية” خلال شهر رمضان ، الرد على الاتهامات التي وجهت لهم من طرف شقيقة الممثلة الراحلة سعاد حسني، السيدة جنجاه عبد المنعم، حيث أكدت أنه تم أخذ قصة عوالم خفية من قصة مقتل أختها وكذا من الكتاب الذي ألفته عنها، والذي يحمل عنوان “سر الجريمة الخفية”، لكن مؤلفو المسلسل الثلاثة ويتعلق الأمر بكل من أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، أكدوا أنهم لم يطلعوا على الإطلاق على الكتاب، ونفوا أن يكون المسلسل لديه أي علاقة بالراحلة سعاد حسني.