“سوء تفاهم” يعيد جوليا بطرس لتصوير الكليبات بعد طول غياب

بعد غياب دام نحو 11 عاماً، طرحت الفنانة جوليا بطرس كليب “سوء تفاهم” من ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان “أنا مين”، والذي طرحته العام الماضي. الأغنية من كلمات فادي الراعي واأحان شقيقها زياد بطرس.

تصوير الكليب جاء تحت إدارة شقيقتها المخرجة صوفي بطرس، التي اختارت أن يكون العمل بسيطًا من حيث الصورة والفكرة ومن حيث إطلالة جوليا الراقية والبعيدة عن التصنّع والمبالغة التي إعتاد الجمهور عليها.

يُذكر أن ألبوم جوليا “أنا مين”، يضم 11 أغنية، هي: “أنا مين”، “دوّر ع الإخلاص”، “دبلو عيونو”، “إحذر”، “قلة ما بدك”، “قرّب النصر”، “جوز بنتو”، “رح ابقى حدك”، “سوء تفاهم”، “تعلم تخسر”، و”نسير في الزمن”. وقد تعاونت جوليا على تنفيذه مع عدد من الكتاب العرب والملحنين، أبرزهم: فادي الراعي، نبيل أبو عبدو، وزياد بطرس. في حين اهتم ميشال فاضل بالتوزيع الموسيقي للألبوم.

وهذا الكليب الخاص بأغنية “سوء تفاهم” هو الوحيد الذي صوّر من الألبوم. ومن المرجح أن تطرح جوليا كليب “أنا مين” الذي سيكون عبارة عن مجموعة اغاني من حفلها الأخير الذي أحييته على مسرح واجهة منطقة ضبيّة، لبنان البحرية العام الماضي.