في عيد ميلادها….محل شهير يخصص يوماً من دون زبائن لتتسوق” كيم كاردشيان”

تلقت نجمة تلفيزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيم كاردشيان مفاجأة أذهلتها بمناسبة عيد ميلادها، فنزولاً عند رغبتها في التسوق من دون إزعاج المصورين ومحاصرتها من قبل المعجبين، خصص لها يوم للتسوق في متجر “Ralphs” من دون تواجد الزبائن، في وقت تنتظر فيه أن ترزق بمولودة من الأم البديلة التي استعانت بها.

بالفعل كانت مفاجأة سارة ومدهشة في آن واحد للنجمة الأمريكية كيم كاردشيان في عيد ميلادها ال37 بعد أن خصص لها متجر “Ralphs” نزولاً عند أمنيتها المتمثلة في التسوق دون إزعاج المعجبين والمصورين لها، يوماً كاملاً لها من أجل اقتناء ما يعجبها، فشعرت فيه النجمة والعارضة كيم بحرية وراحة كبيرة.

وبالموازاة عن ذلك يذكر أن النجمة العالمية الشهيرة كانت قد كشفت للإعلامية الشهيرة إيلين دي جينيريس، بعفوية من دون أن تقصد البوح بالسر الذي كانت تخفيه، أنها بانتظار أن ترزق بمولودة من زوجها النجم الشهير كاني ويست بعد استعانتها بالأم البديلة.

ووصفت الهدية التي قدمها المتجر ل “كيم كاردشيان” من قبل الإعلام بالقيمة والتي لا تقدر بثمن، على اعتبار أنها كانت أمنية وحلم بالنسبة ل”كيم”..وما أجمل أن تحقق أحلامك فجأة في يوم عيد ميلادك.