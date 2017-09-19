غادة عبد الرازق تسخر من قدمها المكسورة

تعرضت الفنانة “غادة عبد الرازق” قبل أسبوع، لكسر بقدمها اليمنى، حيث نشرت صورة لها على حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، وظهرت فيها قدمها وقد وضعت بالجبس، واختارت “غادة” مشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة من قلب المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، وعلقت قائلة: “رجلي اتجبست.”

“غادة عبد الرازق” عادت بعد أسبوع من الحادث، إلى نشر صورة جديدة وهي تجلس بالقرب من حمام السباحة، وتظهر قدمها “المجبسة”، حيث كتبت ساخرة: “الجبس بياخذ تان في الشمس.”

يذكر أن مسلسل “أرض جو”، هو آخر عمل عرض للفنانة “غادة عبد الرزاق”، خلال شهر رمضان الماضي، ولم يحظ باهتمام المشاهدين، حيث قدمت “غادة” دوراً روتينياً بسيطاً غاب عنه التميز، مقابل نجاحات قياسية حققتها أعمال أخرى كمسلسل “لأعلى سعر” الذي قامت ببطولته كلا من “نيلي كريم” و”زينة”، ومسلسل “كلبش” الذي قام ببطولته “أمير كرارة”، و”طاقة نور” للنجم “هاني سلامة”، ومسلسل “لا تطفئ الشمس” للنجمة “ميرفت أمين” ومسلسل “الحرباية” لــ “هيفاء وهبي”، و”ظل الرئيس” للفنان “ياسر جلال”، إضافة إلى “حلاوة الدنيا” للفنانين التونسيين “هند صبري” و”ظافر العابدين.”