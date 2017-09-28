غادة عبد الرازق تغازل عمرو سعد وجمهورها يحذرها من الخطأ

قال المخرج “خالد يوسف” إن سر إطلاق اسم “كارما” على فيلمه الجديد، سيعلمه الجمهور حين مشاهدة العمل الذي يجمع ثلة من نجوم السينما والتلفزيون في مصر، وكشف “يوسف” خلال مؤتمر صحفي عقد قبل يومين، أن الفيلم يحمل اسم بنت بطل العمل الذي يلعبه النجم “عمرو سعد”، وهو فيلم تدور قصته حول عوالم متناقضة وفوارق طبقية واجتماعية كما تتناول قضايا هامة وشائكة مثل التطرف والتعصب الديني.

المؤتمر الذي حضره أبرز نجوم العمل، نشرت منه “عبد الرازق” صورة على حسابها بتطبيق “انستغرام” تجمعها وبطل الفيلم، وكتبت: “دمه شربات افتقدتك كتير من ساعة فيلم كف القمر.. النجم حبيبي عمرو سعد”، قبل أن ينبهها متابعيها أن الأخير لم يشارك معها في الفيلم وأن من شاركها كان “خالد صالح” إلى جانب “حسن الرداد”، محذريها من الخطأ في أسماء الأعمال التي تشارك فيها لأنها جزء من تاريخها، مستحضرين فيلم “دكان شحاتة” الذي جمعها برفقة “عمرو” وعرف أيضاً مشاركة “هيفاء وهبي” و”محمود حميدة.”

يذكر أن فيلم “كارما” من بطولة: “غادة عبد الرازق”، “وفاء عامر”، “خالد الصاوي”، “عمرو سعد”، “دلال عبد العزيز”، ويعرف مشاركة “مجدي كامل”، “سارة نخلة”، “حسن الرداد” والتونسية “سهير الغضبان.”