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غادة عبد الرازق تهاجم أحمد الفيشاوي بشراسة في مهرجان الجونة

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سبتمبر ٢٣ ,٢٠١٧

لم تتأخر ردة فعل الفنانة “غادة عبد الرازق” عقب خروج الفنان “أحمد الفيشاوي” عن النص خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث هاجمت إدارة المهرجان عبر نشرها صورة تجمع “الفيشاوي” بزميله “أحمد مالك” على حسابها بتطبيق “انستغرام” وكتبت: “برافو اختيار سليم لشخصيات سليمة.. وجهة مشرفة.. مصر.. هي الديمورطية.. الحرية الشخصية.. برافو مهرجان الجونة يا خسارة طلعتونا بأوسخ شكل… شكرا.”

وبين مؤيد ومعارض، دخل على الخط عدد من منتقدي “غادة”، بلغ أحدهم حد السخرية حين علق: “بلاش أنت يا غادة يا بتاعة اللايف يا شقية”، في إشارة إلى الفيديو الذي انتشر لها، وكانت قد بثته مباشرة عبر صفحتها، وظهرت فيه بشكل مثير، لتعود مرة أخرى مهاجمة منتقديها بأسلوب حاد مشيرة إلى أن ذاك هو ردها على “كل الناس اللي مش عاجبهم كلامي اللي كتبته عن مهرجان الجونة.”

وكان “أحمد الفيشاوي” قد تلفظ بلفظ غير لائق، لحظة ظهوره على المسرح وقيامه بحركات غريبة، قبل أن يمسك الميكروفون من مقدمة الحفل وقال: “يا ريت تعرفوا تتفرجوا على الفيلم على الشاشة ….. دي.”

يذكر أن حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي نظم دعماً للسياحة في مصر ومحاربة الإرهاب، كان قد اختتم بعرض فيلم “الشيخ جاكسون” وهو بطولة “أحمد الفيشاوي”، “ماجد الكدواني”، و”أحمد مالك” ويعرف مشاركة “أمينة خليل” إضافة إلى ضيوف الشرف، كالفنانة “بسمة” و”درة.”

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