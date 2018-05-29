غادة عبد الرازق في صدارة السباق الرمضاني الدرامي وتتفوق على النجمات

عرف مسلسل ضد مجهول الذي تقوم ببطولته النجمة المصرية غادة عبد الرازق إقبالا جماهريا كبيرا، وصار الأعلى من حيث المشاهدة، بعد أن بلغ عدد المشاهدين في الحلقة الواحدة نحو مليون متابعة في ساعات قليلة بعد طرحه، ووصل حجم إجمالي المشاهدات منذ بداية عرضه، ما لا يقل عن 16 مليون مشاهدة على قناة واحدة على موقع “يوتيوب”.

إذا تفوقت غادة عبد الرازق التي عادت بقوة في الدراما التلفزيونية الرمضانية، محققة تفوقا على مختلف النجمات اللائي يقمن بالبطولة النسائية، ويمكن القول أنه لم يسبق للممثلة غادة أن حققت هذا الإقبال ورقم المشاهدة قبل أن ينتصف شهر رمضان منذ سنتين كاملتين، ويبدو أنها أحسنت الاختيار بعد اختيارها خوض بطولة “ضد مجهول”، الذي شد المشاهد العربي سواء أولئك الذين يتابعونه على قناة الحياة التي انفردت بعرضه، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل هذا ما يعتمد عليه في قياس نسبة مشاهدة المسلسل التي بلغت الملايين، وعكست تفوق هذا العمل الفني الدرامي، والجدير بالإشارة فإن الجمهور تفاعل كثيرا مع مسألة البحث عن الجانى المتورط في جريمة اغتصاب وقتل ابنة غادة فى المسلسل، وبدأت التساؤولات وسط المشاهدين تثار، عمن يكون مقترف هذه الجريمة الشنعاء؟.

يذكر أنه يشارك في مسلسل “ضد مجهول” إلى جانب النجمة غادة عبد الرازق، كل من فراس سعيد وروجينا وأحمد سعيد عبد الغنى، وإلى جانب كل من حنان مطاوع ورانيا منصور والفنانة الشابة والواعدة جومانا، علما أنه كتب قصة المسلسل أيمن سلامة، وقام بإخراجه طارق رفعت، ومن إنتاج سينرجى لصاحبها تامر مرسى.