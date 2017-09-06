التدخين ونقص الحديد وفيتامين B12 وراء غزو الشيب لشعرك مبكراً

يصاب البعض بغزو الشيب مبكراً لشعرهم أي في غير أوانه وهو في سن متأخرة، ويحدث الشيب المبكر عندما تتناقص مادة الميلانين المسؤولة عن صبغ الشعر، قبل عمر العشرين عند ذوات البشرة البيضاء من الأوروبيين، وعمر الخمسة وعشرين عند الآسيويين، وفي الثلاثين عند ذوات البشرة السمراء من الأفارقة.

أسباب شيب الشعر المبكر

عوامل وراثية: يكون الشيب في هذه الحالة صفة وراثية صبغية سائدة، أي كان يحملها أحد أبويكِ أو أي من إخوتك، ثم ورثتها عنه، وفي هذه الحالة لا يُصاحب ظهور الشعر الأبيض أي أعراض أخرى.

نظامكِ الغذائي: قد ترجع المشكلة إلى الانخفاض الحاد في فيتامين B12 أو الحديد أو حامض الفوليك، ويُوصى حينها بتناول الأغذية الغنية بفيتامين B12، لأنه يُحافظ على صحة فروة الرأس والشعر.

قصور في مادة الميلانين: يعتمد إنتاج مادة الميلانين على التغذية السليمة والإمداد بالبروتين، وأي نقص في هذه العناصر الغذائية قد يؤدي إلى انخفاض حاد في نسبة الميلانين.

الهرمونات: لها تأثير هائل على صبغة الشعر، وقد يؤدي الخلل في توازنها إلى تحول الشعر إلى اللون الأبيض.

الإجهاد: يؤدي الإجهاد وضغوط العمل المتواصلة إلى شيب الرأس.

الإفراط في استخدام المواد الكيماوية مثل الشامبو والصابون وبعض الأدوية لعلاج فروة الرأس، وصبغات الشعر التي تحتوي على مادة الأمونيا، كل ذلك قد يؤذي الخلية الصبغية للشعرة، لتتحول إلى الون الرمادي ثم الأبيض.

التدخين: ارتبط الإفراط في التدخين أو إدمان المخدرات بظهور شيب الرأس في سن مبكرة.

أمراض المناعة الذاتية وفقر الدم الحاد ونقص إفراز الغدة الدرقية أو أي مشكلات أخرى متعلقة بالغدتين الدرقية والنخامية.

عوامل خارجية تزيد من سرعة شيب الرأس، مثل المناخ والتلوث والأشعة فوق البنفسجية.

ويمكنكِ استخدام بعض الوصفات الطبيعية لإخفاء هذه الخصلات البيضاء:

ضعي الحناء فهي تُعالج الشعر من مشكلات كثيرة أخرى، فهي تمنع تساقطه وتجعله أقوى وأنعم، ويُمكنك إضافة بعض القهوة المطحونة عليها لتحظي بشعر بني رائع.

يُمكنكِ استخدام منقوع عنب الثعلب الهندي أو الكريز الإفرنجي مع زيت اللوز أو جوز الهند، فهو يعمل كمادة مقوية ومنعشة للشعر تُعطيه لوناً أسوداً لامعاً، لاحتوائه على مضادات أكسدة، فضلاً عن قدرته على استعادة لون الشعر وفوائده فيما يخص إخفاء علامات التقدم في العمر.

ضعي منقوع الشاي الأسود على الشعر لمدة ساعة دون غسله بالشامبو.

استخدمي الحلبة وزيت اللوز وزيت السمسم لدهن فروة الرأس.

البنجر كذلك يُضفي لوناً بنياً محمراً للشعر الأبيض أو الرمادي، ولمزيد من اللمسات الأرجوانية، جرّبي إضافة عصير الجزر عليه.

الوقاية دائمًا خير من العلاج، لتجنب ظهور الشعر الأبيض المبكر وحتى في عمر متقدم، احرصي على الآتي:

– أكثري من تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين B12، مثل الحليب والجبن والأفوكادو والبيض.

– أكثري من تناول مضادات الأكسدة، مثل الفول والتوت والتفاح والبطاطس والعنب الأحمر والخرشوف؛ لأن مرض الإجهاد التأكسدي، هو خلل بين العوامل المؤكسدة والمضادة للتأكسد، فيزيد من سرعة فقدان لون الشعر.

– أقلعي عن التدخين.

– احرصي على فحص الغدة الدرقية.