هروب من الصحافة أم صدمة لعدم الفوز بأية جائزة…..غياب الفيشاوي عن عرض الشيخ جاكسون

حضر عدد من نجوم فيلم “الشيخ جاكسون”، أول أمس الإثنين، العرض الخاص للفيلم الذي عُرض لأول مرة أمام الإعلام والجمهور، وإلى جانب النجم الصاعد “أحمد مالك” حضرت الفنانة “إنجي المقدم”، “محمد فراج”، “نجلاء بدر”، “أحمد فهمي”، “هاني عادل”، والمخرج “عمرو سلامة”، في حين غابت مجموعة من الأسماء، إضافة إلى الفنانة “شيرين رضا”، و”درة” و”أحمد الفيشاوي”، بعد أن حضروا جميعهم إلى جانب طاقم العمل عرض الفيلم قبل أيام ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وكشفت مصادر إعلامية أن غياب الفنانة “شيرين رضا” يعود إلى الوعكة الصحية التي ألمت بها خلال تواجدها بالجونة، في حين أن غياب “الفيشاوي”، قد يكون قراراً اتخذه للهروب من أسئلة الصحافة، وتخوفه من مواجهته بالموقف الذي تعرض له بمهرجان الجونة وتلفظه بلفظ غير لائق أمام الحضور، كلفه اعتذاراً مصوراً لم يكن كافياً لمحو آثار الحرج الذي تسبب فيه للمنظمين.

في حين ذهبت بعض القراءات إلى أن غياب “الفيشاوي” -ربما- كان بسبب صدمة خروج الفيلم من مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الأولى، بدون جوائز، وهو الذي كان يأمل أن يحصل فيلم “الشيخ جاكسون” على نجاح واسع ورشحه لحصد جوائز عالمية وليست فقط محلية.

ومن المنتظر أن يشارك فيلم “الشيخ جاكسون” ضمن مسابقة الأوسكار، وهو من إخراج “عمرو سلامة”، الذي شارك في تأليفه بالتعاون مع السيناريست “عمر خالد.”