غيري ألوانك.. تتغير حياتك

الألوان.. تلك المخلوقات الربانية التي تشهد على بديع صنع الله سبحانه وكيف أن لكل لون موجة وتردد معين أثبتت الدراسات والأبحاث حكمة كل منها، فلون السماء الزرقاء وانعكاسها على المياه، ولون الشجر والزرع باللون الأخضر وتنوع تدرجات اللون الواحد في الطبيعة من حولنا شاهدة على عظمة صنع الخالق سبحانه.

وعلم الألوان أمر جدير بالدراسة، فالأمر لا يتعدى فقط مجرد إعجاب بلون أو الميل إليه أكثر من غيره، فالميل لألوان محددة يعكس وبشكل واضح صفات أساسية في شخصية الإنسان هذا بالإضافة لأن تغير المزاج اللوني المفاجئ للشخص أيضا قد يعكس حالته المزاجية أو الظروف التي يحياها في تلك الفترة، ودون أن يشعر يعمل العقل الباطن على جذب اللون الذي يحتاجه الشخص لتعديل طاقته في وقت محدد، حتى أن العلاج بطاقة الألوان أصبح علمًا قائما بذاته.

ولكل لون تحليل خاص به يعكس الصفات التي يحملها وقدرته العلاجية ولنبدأ بألوان قوس قزح..

الأحمر..

يمتلك الموجة الأطول على الإطلاق مما يجعله الأسرع وصولا والأكثر لفتا للانتابه، وهو لون المادة وجذب المال وكذلك يدل على الانتماء والأصالة، وهو لون الطاقة والنشاط والإنجاز والسيطرة في الوقت ذاته، لهذا يمكن ارتداؤه في الأيام التي تحتاج فيها لقوة للسيطرة على زمام الأمور ولكن علينا تجنبه في غرفة النوم حيث أنه لا يساعد على نوم هادئ.

البرتقالي..

لون البهجة والترحاب والتفاؤل، ويعد اللون البرتقالي مرتبطا بشكل كبير بالاستقرار العاطفي لدى الشخص وهو يعكس ميل الشخص وحبه للحياة الاجتماعية والتواصل مع الآخرين لذا فهو مناسب جدا في غرفة المعيشة وغرفة الطعام وفي النزهات الجماعية ويدل على قبول الآخرين.

الأصفر..

الأصفر لون الثقة بالنفس وتقدير الذات وهو لون يدعم صفاء الذهن وحالة التوقد والتفكير وهو لون الشعور بالسرور ويعد هذا اللون مثاليًا في مراحل طلب العلم والاستذكار وهو يفيد لعلاج أمراض المعدة والبنكرياس.

الأخضر..

إن اللون الأخضر هو لون الخير والحب، وهو لون الإخلاص والوفاء ويعكس عشاق اللون الآخر حالة توازن نفسي داخلي وهو لون مريح يتسلل للعين دون أدنى جهد.

الأزرق..

الأزرق بدرجاته الفاتحة يعكس القدرة على التعبير عن النفس والهدوء الداخلي، أما درجات الكحلي فتعكس الرغبة في البحث عن الحقيقة والتعلم البحث في الحكمة الكونية.

البنفسجي..

لون الاتصال مع الله ويشير لحكمة الشخص وحبه وعلاقته بالله وعشاق هذا اللون يكون لديهم قوة إيمانية خاصة وعلاقة قوية مع الله.

الأبيض..

لون التوازن والنقاء والصدق والقلب الطيب فهو يعكس صفاء صاحبه ومدى إخلاصه وهو لون مثير للهدوء والسلام.

وأيا كان لونك أو الوانك المفضلة فبمجرد وعينا بحالتنا النفسية بإمكاننا تغيرها من خلال تغيير اللون الذي اعتدنا عليه وسوف نجد تغييرا لحظيًا في الحالة المزاجية والكونية من حولك بسرعة قد تذهلك فقط ما عليك سوه الانتباه.