غيّري ستايل ديكور بيتك بالشموع

إذا كنت من عشاق الهدوء أو تريدين الجلوس في جو رومانسي يمتص كل طاقتك السلبية ويشعرك بمزيد من التفاؤل في منزلك، إذن اعتمدي الشموع لتزيين منزلك، حيث يعد من أبسط الطرق وأكثرها تميزاً في كسر روتين الديكور وإدخال تغييرات صغيرة من شأنها إضفاء أجواء رومانسية مريحة للأعصاب مليئة بالشحنات الإيجابية الطاردة للطاقة السلبية في المنزل.

مجموعة من الأفكار لعمل شموع منزلية تغيّر ستايل بيتك كلّه:

لصنع الشموع في المنزل أنتِ بحاجة إلى قطع من بقايا الشموع المتكسرة وفتيل للشمع ومرطبان لوضع الشمع بداخله وزيوت عطرية وأمور تودين تزيين الشموع بها حسب ذوقك.

ارفعي الوعاء عن النار وانتظري قليلاً حتى يبرد، ثم أضيفي الزيوت المعطرة مثل رائحة الياسمين أو رائحة الفواكه.

ضعي الفتيل داخل المزيج وثبتيه جيداً ليصبح جاهزاً للتزيين.

بإمكانك استخدام بقايا شموع ملونة ومرطبان بأغطية ملونة حسب ذوقك الخاص.

كما يمكنك سكب مزيج الشموع في فناجين مزخرفين وتوزيعها في أرجاء المنزل.

بإمكانك تزيين مرطبان الشموع بعبارات مطبوعة وملونة بألوان عصرية وبطريقة مودرن تناسب ديكور المنزل الجديد والعصري

واخيراً لا تخافي من تجربة صنع الشموع بقوالب مختلفة الأحجام والأشكال لتضيفي إلى المنزل جواً لا مثيل له.