فؤادة يونس وأسرار الجمال والنضارة

إذا اردتم الحصول على بشرة نقية نضرة خالية من التجاعيد والتمددات، وللتعرف على اهم خطوات العناية بالوجه وطرق تقشيره ..تابعوا السطور التالية مع ضيفتي فؤادة يونس مدير قسم مستحضرات العناية بالبشرة ونصائح خاصة جدا لمتابعينا

ما افضل الوصفات التي تودين تقديمها للمرأة ؟

علينا بالتنظيف الدائم للبشرة، واستخدام مستحضرات طبيعية من دون مواد كيميائية، وأهم النصائح أن تحب المرأة نفسها اولا كي تحب الآخرين فالجمال يبدأ من الداخل.

ماذا عن التجاعيد والتمددات وكيف يمكن علاجها؟

4 من اصل 5 تجاعيد سببها التلوث وعدم الاهتمام بالبشرة، فالتلوث يقلل الكولاجين ويزيد من التصبغ، أما التشققات فهي نتيجة جفاف البشرة وحتى تغير الوزن بشكل سريع وملحوظ.

اي التشققات التي تقصدين؟؟

التشققات التي تصيب الجلد وهي عبارة عن خطوط مستطيلة ناتجة في بعض الأحيان عن المبالغة في شد الجلد أو عن تغييرات هرمونية، وتأخذ هذه التشققات لوناً بنفسجياً في البداية لتتحول لاحقا إلى لون ابيض، ومن المستحيل التخلص تلقائيا من التشققات بعد ظهورها لذلك نجد في الأسواق علاجات مختلفة تهدف إلى التخفيف من آثار التشققات وهي متفاوتة النتائج. ومن الضروري ترطيب البشرة جيداً باستعمال مستحضرات مناسبة خصوصاً خلال الفترات العصيبة كالحمل مثلاً او حتى تغيرات مفاجئة للوزن ( زيادة أو نقصان)، ولتتمكني من إزالة التشققات أو التخفيف من أثارها عليك بمعالجتها فور ظهورها دون تأخير.

ماذا عن مقشرات الوجه؟؟

تلعب مقشرات الوجه دورا أساسيا في المحافظة على بشرة صحية ونضرة، فهي تقوم بتجديد الخلايا وتتخلص من الجلد الميت والزيوت المتراكمة على الوجه التي تظهره بصورة كامدة وباهتة وتقوم بسد مسام البشرة وتتسبب بظهور البثور، والكثير من السيدات يلجئن الى مستحضرات التجميل المتخصصة بتقشير البشرة أو الى صالونات التجميل للحصول على بشرة صحية وحيوية.

هل هناك نصائح معينة للعناية بالبشرة قبل وضع الماكياج؟

أول وأهم خطوة للعناية ببشرتك يكون بتنظيف البشرة، فالبشرة تتعرض باستمرار لهجوم من الداخل والخارج حيث هناك أشياء مثل الشمس والهواء تساعد في ظهور التجاعيد كما أن سوء التغذية مضر بها، وايضا الإجهاد والتوتر وتلوث البيئة وتغيرات الجو كل ذلك له تاثير سيئ على البشرة، فتتقشر وتفقد حيويتها.

ولعلاج كل ذلك التأثير السيء؟؟

العلاج الصحيح ولمقاومة كل هذه الأعداء تحتاج المرأة إلى عناية صحيحة تدوم بشكل أطول، وكلما تطورت منظفات البشرة ومنعشاتها ومرطباتها أكثر فأكثر فإنه من المهم بصفة خاصة أن تستعمل المستحضر المناسب لبشـرتها، بعد ذلك يمكن وضع اي نوع من المكياج المحبب لها.

كيف يمكن التخلص من أضرار الشمس؟؟

كما ذكرنا سابقا بالتنظيف والتقشير والاهتمام اليومي

ماذا عن المبيضات التي نسمع عنها يوميا وهل هي مجدية ؟؟

يحاول معظم الناس الحصول على بشرة أفتح، لذا فإن تعلم روتين العناية اليومية ببشرتك سيساعد على جعلها أفتح وأكثر نضارة، كما أن خيار اللجوء لمستحضرات التجميل التجارية موجود دائما.

هل يمكن علاج الكلف بالكريمات ؟؟

الكلف يحدث نتيجة زيادة إفراز مادة الميلانين المسببة للون الداكن للبشرة، ويرتبط مرض الكلف بالتغيرات الهرمونية بالجسم ومنها نسبة الاستيروجين والبروجيستيرون، وهناك اعتقاد سائد خاطئ لدى النساء وبعض الرجال انه اذا تم استخدام مستحضرات تجميل تجارية او علاجية عن طريق طبيب الأمراض الجلدية أو خبراء التجميل مع إجراء جلسات بشكل متواصل سيزيل الكلف نهائيا دون عودته مجددا.

ولتصحيح هذا الاعتقاد الخاطئ ماذا تقولين ضيفتي؟؟

في الواقع ما يحدث هو أننا سنجد نتائج مذهلة بعد إجراء الجلسات مع الاستمرار في استخدام المراهم الملائمة كتكملة علاج منزلية ولكن في الحقيقة هي أننا لا نستطيع أن نمنع الكلف من الظهور مرة أخرى.

ما هو السيرم وما فوائده للبشرة؟؟

السيروم منتجات عالية التركيز ومكوناتها نشطة للغاية يجب أن يتم تطبيقها أولا، وأسعار السيروم اكثر ارتفاعا من غيرها لانها تحتوي على مواد خام بتركيزات عالية، فبعد تنظيف البشرة يوضع السيروم، فتمتصه البشرة كاملا، والسيروم يعمل على الطبقة الثانية (الداخلية) للبشرة، أما الكريمات فهي تعمل على البشرة الخارجية.

ما اهميته للبشرة؟؟

السيروم يساعد في حل الكثير من مشاكل البشرة ابتداء من علامات التقدم في السن، الحبوب، الجفاف، كما أن تركيبة السيروم تكون أخف بكثير من تركيبة الكريم المرطب، وعادة ما تكون مثل الجل، ويستخدم اولا لأن جزيئات السيروم أصغر من جزيئات الكريم العادي مما يساعدها في أن تخترق البشرة بشكل أعمق وأن تعمل على إصلاح مشاكل البشرة التي تبدأ من الأعماق وليس فقط تلك التي ترى على سطح البشرة.

نسمع دوما عن كريم للنهار وكريم لليل فهل نحن بحاجة لاستخدام الاثنين فعلا؟؟

كريم النهار يعمل على حماية البشرة من التلوث، اشعة الشمس، التوتر… اي عوامل نواحهها بشكل يومي، اما كريم الليل فهو يحفز البشرة على تنظيف نفسها وتجديد الخلاية الميتة، ويمكن اعتباره كالمادة التي تعيد شحن الخلايا لكي تعاود عملها بنشاط.

هل يمكن للمرأة استخدام ماركات متعددة ام لابد من الالتزام بنوع واحد فقط؟؟

يمكنها ذلك ولكن يستحسن استخدام نفس الماركة بما ان المكونات تكمل عمل بعضها البعض، كما يجب ان تتأكد ان استخدام عدة ماركات مع بعض لن تسبب لها حساسية.

متى يمكن استخدام منتجات مضادة للشيخوخة والتجاعيد؟

يجب بدء استخدام هذه المنتجات بين عمر الـ 27 و الـ 30، حسب نوع وحالة البشرة حيث ان بهذا العمر يخف انتاج الكولاجين الطبيعي للبشرة.

نصيحة هامة وكلمة ختامية نختتم بها هذه الجلسة الرائعة ضيفتي؟؟

ارجو من المرأة الاهتمام ببشرتها بشكل يومي، فإذا كان الجسم بحاجة الى الغذاء يوميا لكي يؤدي وظيفته، فإن البشرة بحاجة الى الاهتمام والرعاية كي نحافظ على جمالها وحيويتها، وختاما اتمنى ان اكون قد ساعدت في توصيل المعلومات بشكل مبسط.