فؤاد عبد الواحد يختتم موسمه الصيفي الناجح بحفل مميز في القاهرة

اختتم الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد حفلاته الغنائية الصيفية في مدينة القاهرة، بحفل غنائي ناجح لم يتوقف الجمهور المشارك عن التفاعل معه في قاعة فندق “النيل ريتز-كارلتون”، مقدماً برفقة فرقته الموسيقية مجموعة كبيرة ومتنوعة من أغنياته الخليجية، ليختتم بها جدول حفلاته الجماهيرة في صيف 2017.

وكان عبد الواحد قد بدأ جولته من المملكة العربية السعودية في حفل بمدينة الرياض برفقة الفنان حسين الجسمي، في مركز الملك فهد الثقافي، انتقل بعدها الى مدينة دبي، حيث أحيى حفلاً غنائياً في ساحة الغاليريا المركزية لمركز سيتي سنتر مردف، ليكون الختام في القاهرة بسهرة غنائية بدأها الفنان إبراهيم السلطان، والمصرية بوسي.

يُذكر أن الفنان فؤاد عبد الواحد يعمل على تجهيز أغنيات ألبومه الغنائي الثاني، حيث سيتنقل في تسجيله وتنفيذه بين استوديوهات القاهرة في مصر، واستوديوهات جده في السعودية، ودبي في الإمارات، والذي سيتعاون به مع مجموعة من أهم صناع الأغنية من شعراء وملحنين، إلى جانب الموزعين الموسيقيين في الوطن العربي، وسيتضمن تنوعاً في الألوان الموسيقية والمواضيع الغنائية.