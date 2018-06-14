فؤاد عبد الواحد يساند المنتخبات العربية في مونديال روسيا بأغنية “عربي”

يساند الفنان الشاب “فؤاد عبد الواحد” المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم بروسيا 2018، (السعودية، مصر، المغرب وتونس)، على طريقته الخاصة، حيث طرح أغنية “عربي” التي تعاون من خلالها مع الشاعر المصري “أحمد حسن راؤول”، والملحن “مصطفى العسال.”

وتقول الأغنية في مطلعها:

“عدينا وروحنا ولسة طموحنا نعدي كمان وكمان

أنا مصري سعودي ومغربي تونسي وليا في روسيا مكان

أحمر أخضر أبيض أسود كلنا نفس الألوان

عدينا ولسة هنعدي كماان وكمااان

ولأول مرة 4 أعلام عربية قصاد الكون

شوف كل فريق فيهم هيكون بيشجعه كام مليون

زلزال تشجيع من كل كمان اول ما هيدخل جول

زلزال تشجيع اول ما هيدخل جول ”

وتحمل الأغنية التي قام بتسجيلها “فؤاد عبد الواحد” بين استوديوهات القاهرة ودبي بصمة الموزع الموسيقي “الهامي دهيمة”، وتتميز بطابع الحماس والتشجيع والإيقاع الذي يحمل روح التحدي والتشجيع للمنتخبات العربية وجنودها اللاعبين.

وتعرف نهائيات كأس العالم التي تنطلق في الــ 14 من الشهر الجاري، تواجد 3 منتخبات عربية، تشارك في أكبر تظاهرة كروية للمرة الخامسة في تاريخها وهي منتخبات: المغرب، تونس والسعودية، في حين تشارك مصر للمرة الثالثة في كأس العالم.