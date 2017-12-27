فؤاد عبد الواحد يستقبل العام الجديد بين أبوظبي والقاهرة

يختتم الفنان فؤاد عبد الواحد حفلاته الغنائية الجماهرية للعام 2017 في مدينة أبوظبي يوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2017 على شاطىء كاسر الأمواج في الكورنيش، من تنظيم أبوظبي للثقافة والسياحة ضمن برنامجها الكبير في الحفلات الغنائية استعداداً لاستقبال العام الجديد، ويستقبل عام 2018 في القاهرة.

يغادر عبد الواحد بعد إحيائه حفل أبو ظبي متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية، ليفتتح حفلاته الغنائية في العام 2018، مع الجمهور المصري والخليجي والعربي في قاعة القاهرة بفندق “النيل ريتز – كاريلتون” وذلك في يوم 1 يناير 2018.

وقد عبّر فؤاد عبد الواحد عن سعادته باحياء الحفلين ما بين مدينتي أبوظبي والقاهرة، ناثراً تهانيه وأمنياته للجميع بعام خير وأمن وأمان في الوطن العربي، مؤكداً أنه يعمل ويجتهد من أجل إصدار مجموعة أغنيات متميزة تليق بالجمهور الذي ينتظر منه الأعمال المميزة على الدوام.

موضحاً أنه سيتعاون فيها مع مجموعة من أبز الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، متفائلاً في العام 2018 بأنه سيكون أفضل من الأعوام السابقة من جميع النواحي.

هذا ويستعد عبد الواحد للكشف عن مجموعة من المفاجآت التي سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة وفي موعدها، والتي ستشكل محطات نوعية في مسيرته الفنية.