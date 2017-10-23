“فاتي” المغربية تتوج مليحة العرب 2018 في لبنان

حصلت الحسناء المغربية فاتي على لقب “مليحة العرب 2018 ” بعد أن حملتها الصدفة إلى تلك المسابقة التي أقيمت في كازينو لبنان، في بيروت.

جرت مسابقة انتخاب “مليحة العرب 2018” بحضور حشد من أهل الفن و الصحافة و الوجوه الدبلوماسية والعسكرية والاجتماعية، في بيروت، وفازت باللقب المغربية “فاتي”.

وكانت خطوة نحو مرحلة جديدة في مسيرة تلك الجامعية التي بدت مرشحة للمشاركة في مسابقات جمالية دولية نظراً للمواصفات التي تملكها و تؤهلها للمنافسة على ألقاب عالمية.

فور إعلان النتائج قامت “فاتي” بإهداء فوزها إلى بلدها المغرب وأكدّت أنها سوف تخصص مشروعها كملكة جمال لخدمة العديد من الحالات الإنسانية إلى جانب نشاطات بيئية وسياحية واجتماعية أخرى.

وأشارت الملكة إلى أن طموحها لا يقف عند الفوز بتاج الجمال، إنما هناك خطوات لاحقة نحو فن التمثيل وتقديم البرامج وتصوير الإعلانات في ظل وجود عروض مسبقة لها تعمل على دراستها.