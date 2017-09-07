فارس كرم وفريق “ما في متلو” الكوميدي في ليلة من العمر

أحيا نجم المسارح فارس كرم وفريق “ما في متلو” الكوميدي ليلة مميزة ضمن مهرجان كرم سدّه، شمال لبنان.

قدّم فريق “ما في متلو” أجمل الاسكتشات الكوميدية التي ضحك معها الجمهور بشكل متواصل، فأسعدوا الجمهور الذي وفد من مختلف المناطق المحيطة بالمنطقة، وعلت أصوات الضحكات والتصفيق في أرجاء المكان.

وكان للنجم اللبناني فارس كرم حضوراً قوياً بهذا المهرجان، حيث غنّى قديمه وجديده من الأغنيات على إيقاع الموسيقى الحماسية التي رقص عليها الحاضرون وعقدوا حلقات الدبكة في أماكن متفرقة.

يُذكر أن الحفل من تنظيم شركة DOUBLE8 PRODUCTION التي سجلت خلال موسم الصيف نجاحاً كبيراً في عالم المهرجانات والحفلات بإشراف تام من صاحبها ميشال حايك.