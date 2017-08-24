فارس كرم يُحرج أسماء لمنور في حفل زفاف ابني رجل أعمال مغربي

كشفت صحيفة مغربية، عن أجور الفنانين الذين أحيوا مؤخراً حفل زفاف ابني رجل أعمال مغربي معروف بمدينة تطوان (شمال المغرب)، حيث تصدر الفنان اللبناني “فارس كرم” أجور كل الفنانين المشاركين بما قيمته 45 ألف دولار، الشيء الذي أحرج المغربية “أسماء لمنور” التي شاركت في نفس الزفاف وتبين أن أجرها بلغ أقل من نصف أجر الفنان اللبناني، والأقرب إلى أجور فنانين محليين ليس لهم أي انتشار عربي.

وفي الوقت الذي كان مقربين من “لمنور” يروجون أن أجر الأخيرة يتجاوز الــ 50 ألف دولار، فإن حفل الزفاف الذي أحيته بالمغرب لم يتجاوز مبلغ الـ 20 ألف دولار، وهو رقم أقل أيضاً من المبلغ الذي تقاضته خلال مشاركتها بمهرجان موازين، حين اعتذر الفنان “عبد الفتاح الجريني”، لتعوضه أيام قبل انطلاق المهرجان.

وتبقى “حرب التصريحات” حول الأجور مستمرة بين بعض الفنانات المغربيات بالأعراس الخليجية خاصة، حيث تواصل “دنيا بطمة” تأكيدها أنها في الصدارة برفقة “أسماء لمنور”، في حين يتم الحديث عن أعلى أجر والذي تتقاضاه الفنانة “جميلة.”