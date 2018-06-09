فاروق الفيشاوي ضيف شرف عادل إمام في نهاية “عوالم خفية”

سيحل النجم المصري فاروق الفيشاوي ضيف شرف الحلقة الأخيرة من مسلسل “عوالم خفية”، التي يقوم ببطولته الزعيم عادل إمام، حيث أنهى الفيشاوي تصوير مشاهده مع الزعيم الأسبوع الماضي، وستكون مشاركته مفاجأة لجمهوره ومتابعي هذا العمل الدرامي، الذي يسلط الضوء على الفساد، ومحاولة كاتب صحافي فضح المتسببين فيه، بعد أن يحصل على أدلة تدين المتورطين.

سيشاهد متابعو مسلسل “عوالم خفية” الممثل المصري فاروق الفيشاوي في الحلقة الأخيرة، حيث سيظهر كضيف شرف أمام الزعيم عادل إمام.

علما أن فاروق الفيشاوي كان قد صور المشاهد الخاصة بدوره يوم الاثنين الماضي، أي من فترة الصباح الباكر وإلى غاية ساعات الفجر الأولى، بمشاركة الزعيم وباقي نجوم المسلسل. علما أن المخرج رامي إمام كان قد أعلن بعد انتهاء مشاهد فاروق الفيشاوي مع باقي الممثلين عن انتهاء التصوير بشكل نهائي، وعقب ذلك شرع في عملية مونتاج وميكساج الحلقات الأخيرة، حتى تسلم إلى القنوات التي تقوم بعرضها.

ولا يخفى أن مسلسل “عوالم خفّية” عرف في الحلقات التي تم عرضها، مشاركة عدد معتبر ولافت من ضيوف الشرف، نذكر من بينهم النجم الكوميدي سمير غانم وبيومي فؤاد وأحمد صلاح حسني ورياض الخولي، وإلى جانب وفاء سالم والإعلامية لميس الحديدي، ويقوم ببطولة المسلسل إلى جانب الزعيم كل من فتحي عبد الوهاب وصلاح عبد الله وبشرى وهبة مجدي، وكذا رانيا فريد شوقي التي تتقمص دور فنانة تقتل وتترك وراءها العديد من الألغاز يحاول حلها عادل إمام أو الصحفي هلال كامل.

يذكر أن الفيشاوي يشارك المخرج رامي عادل إمام بطولة فيلم عيد الفطر “ليلة هنا وسرور”.