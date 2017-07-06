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فاكهة القشطة الخضراء اللاتينية تقف في وجه السرطان

بقلم ريم حنبظاظة

يوليو ٦ ,٢٠١٧

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فاكهة القشطة الخضراء اللاتينية

كشفت دراسة فرنسية أجريت في جامعة “باريس”، أن ثمار فاكهة القشطة الخضراء الجرافيولا Graviola تحتوى قشرتها على كمية كبيرة من فيتاميني “ب” و”ج”، وأن ثمرتها لها فاعلية ضد بعض أنواع السرطان التي تقاوم العلاج الكيميائي.

خبيرة التغذية الفرنسية هيلين هوداك أشارت إلى أنه على الرغم من أن التجارب الإكليكينية لم تتأكد بعد من الفعالية النهائية لهذه الفاكهة في علاج بعض السرطانات، إلا أن بعض الأبحاث أكدت فوائد هذه الفاكهة.

يشار إلى أن فاكهة القشطة الخضراء تزرع في دول أمريكا اللاتينية، وقد أثبتت دراسات طبية سابقة أجريت في أمريكا الجنوبية فاعلية هذه الفاكهة في علاج العديد من السرطانات مثل سرطان الثدي ، الرئة ، البروستاتا ، البنكرياس ، القولون، والرحم.

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