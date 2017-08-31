ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا الوجه الجديد في ” الهيبة 2 “

انضمت ” ملكة جمال لبنان للعام 2015 ” فاليري أبو شقرا لأسرة شركة صبّاح للإعلام، كوجه تمثيليّ جديد.

حيث تستعدّ فاليري لخوض أولى تجاربها التمثيليّة من خلال ورشات عمل مُكثفة بإشراف فريق العمل المختص في شركة “صبّاح للإعلام”.

ومن المُقرّر أن تُشارك فاليري أبو شقرا في مُسلسل “الهيبة” بجزئه الثاني، وتلعب دوراً مُستحدثاً على العمل، لتكون أحد الوجوه النسائيّة الرئيسيّة، على أن تُعلن الشركة تباعاً أسماء النجوم المُنضمّين لـ”الهيبة”.

يُذكر أنّ الجمهور على موعد مع الجزء الثاني من “الهيبة ” في رمضان 2018، وهو من كتابة هوزان عكّو، وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة “صبّاح للإعلام”.