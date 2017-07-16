بالصور: فايا يونان تتألق في مهرجان قرطاج وتستعد للغناء في حلب

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استقطبت الفنانة السورية “فايا يونان” الآلاف من الجماهير التونسية التي حرصت على حضور حفلها الأول بمهرجان قرطاج الدولي.

وقدمت “فايا” مجموعة من أغاني ألبومها الأخير بما فيها الأغاني الوطنية، التي كانت بوابة شهرتها وانتشارها عربياً، خاصة أغنية “لبلادي” التي طرحتها سنة 2014 بصحبة شقيقتها “ريحان” وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة في ظرف أسبوع واحد.

وكانت الفنانة السورية قد أكدت خلال مؤتمر صحفي انعقد على هامش مشاركتها بالدورة الــ 53 من مهرجان قرطاج، أنها ترفض الحديث عن السياسة واختارت أن تعبر عن مواقفها عبر الأغاني التي تقدمها، مشيرة إلى أن الوضع بسوريا وبمجموعة من الدول العربية يحتاج إلى الموسيقى لخلق الأمل، كما اعتبرته أن مشاركتها بمهرجان قرطاج يعد إضافة لمشوارها الفني.

وبالرغم من الوضع السياسي والأمني في سوريا، كشفت “فايا يونان” أنها ستحيي حفلاً فنياً بمسقط رأسها حلب خلال شهر سبتمبر المقبل.