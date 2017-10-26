سر العلاقة بين النجم الإماراتي فايز السعيد والسيدة فيروز!

سفير الالحان النجم الإماراتي فايز السعيد يطلق أغنية جديدة تحمل عنوان “يا شيخ الحب”، مستوحياً إياها من أغاني السيدة فيروز.

فقد أطلق النجم والملحن الاماراتي فايز السعيد على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب، أغنيته ” يا شيخ الحب”، من ألحانه وكلمات محمد الشهري وتوزيع زيد نديم.

وقد قدّم السعيد أغنية “يا شيخ الحب” الهادئة والبعيدة عن الايقاعات، بشجن ورومانسية وبإحساس عال. ولعل ما زاد من جمال الأغنية العزف على البيانو وعلى آلة العود.

وبعد أن أُعجب فايز السعيد بالكلام كثيراً قام بتلحينها على الفور وأطلقها خلال 24 ساعة فقط على قناته على “يوتيوب”.

كان لافتاً استخدام الشاعر في الاغنية أفكاراً جديدة خاصة بعدما كشف في المقطع الثالث أنه تعلّم الحب من حبيبته، ومن أغاني السيدة فيروز أيضاً، ويقول: “أنا منّه عرفت الحب وأغاني السيدة فيروز”.