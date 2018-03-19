(فيديو): فدوى المالكي تتألق في المزج بين الخليجي والمغربي

طرحت الفنانة المغربية “فدوى المالكي” عبر قناتها الخاصة على موقع اليوتيوب، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “صرفلو”، وهي من كلمات “هشام الشروقي” لحن وتوزيع “مراد الكزناي.”

واستعان موزع الأغنية بالتراث المغربي، عبر استحضار مقطع “الله آبابا ميمون” من أغنية موسيقى كناوة، إلى جانب الإيقاع الشعبي المغربي من خلال عزف الكمان على الطريقة المغربية، حيث نجح في خلق التوازن بين كلمات الأغنية باللهجة الخليجية مع توظيف الموسيقى المغربية.

وجاء جديد “المالكي” على بعد أيام قليلة من طرح أغنيتها (ديو) التي قدمتها برفقة الفنان الشعبي “عبد العزيز الستاتي”، تحت عنوان “آش بينكم وبين الحب.”

ويبدو أن “فدوى المالكي” غير مقتنعة بلعبة “سباق الأرقام”، على عكس كل الفنانين المغاربة الذين طرحوا جديدهم في نفس الفترة، وحققت أغانيهم أرقاماً قياسية على موقع اليوتيوب، والتي غالباً ما ترتفع عبر تقنية الدعاية التي تتم عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أو عبر موقع رفع الفيديوهات اليوتيوب، والذي يسهل عملية انتشار الأغنية ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من مستعملي الإنترنت.