فدوي المالكي تحيي حفل “كلثوميات” بدار أوبرا الكويت هذا الخميس

تحل المطربة المغربية فدوي المالكي هذا الخميس ضيفة على الكويت، وسوف تحيي حفل “كلثوميات” في دار أوبرا الكويت، علما أن هذا اللقاء الفني يحرص على تنظيمه خلال الخميس الأول من كل شهر، على أن تشارك فيه نخبة من الأصوات، بهدف تقديم باقة يتم انتقائها من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وتؤدى هذه الأغاني الجميلة بأصوات عذبة من مختلف بلدان الوطن العربي.

إذا مازالت الكويت وجمهورها الذواق للفن الطربي الأصيل والراقي، في كل مرة وفيا لأم كلثوم، بالنظر إلى الحفل الشهري المحدد بكل خميس أول من كل شهر، وبذلك تحتضن الكويت أجمل الأصوات القوية والعذبة في حفل يعيد المستمع إلى الزمن الجميل، علما أنه يشرف عليه المايسترو الدكتور عماد عاشور إلى جانب فرقة عربية كلاسيكية تتشكل من نحو 20 عازفا، وبخصوص الأغاني التي من المقرر أن تؤديها المطربة المغربية فدوي المالكي، نذكر من بينها “أغداً ألقاك” و”فات الميعاد” و”هلت ليالي القمر” و”وحقك أنت المنى” و “الطلب” و”بعيد عنك”.

يذكر أن نجم المطربة المغربية فدوى سطع عام 1999، أي عقب تتويجها بجائزة أحسن صوت خلال برنامج “نجوم الغد”، الذي كان يبث على شاشة القناة الثانية المغربية، واستمرت هذه الفنانة بعد ذلك في العطاء والتألق، وحصدت في مسارها الفني العديد من الجوائز في مختلف المهرجانات الفنية التي كانت تقام في الوطن العربي.